超特急、ラジオ番組『ちょうたび』初の公開収録決定 ユーキ＆タカシ＆マサヒロが出演
9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急が、“旅”について喋るラジオ番組『ちょうたび supported by tabiwaトラベル』（FM大阪）の番組初の公開収録が、20 26年1月31日に開催されることが決定した。
【写真】カッコイイ！ゲーム機の上でキメるリョウガ＆ユーキ
記念すべき初回のタイトルは『FM OSAKA 55th Anniversary ちょうたび supported by tabiwaトラベル』で、大阪・松下IMPホールにて開催される。西日本出身のユーキ、タカシ、マサヒロの3人が出演する。
同グループは、メインダンサー・カイ、リョウガ、タクヤ、ユーキ、マサヒロ、アロハ、ハルと、バックボーカル・タカシ、シューヤによるメインダンサー＆バックボーカルグループ。11年12月結成。12年6月、シングル「TRAIN」でインディーズデビュー。22年4月に新メンバー募集オーディション『超特急募』の開催を発表し、8月にシューヤ、マサヒロ、アロハ、ハルの4人が加入した。
【公開収録概要】
日時：2026年1月31日（土）
1部 OPEN13:00／START14:00
2部 OPEN16:00／START17:00
会場：松下IMPホール
出演：超特急（ユーキ、タカシ、マサヒロ）
