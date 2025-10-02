今年3月末で終了したフジテレビ系「オールナイトフジコ」に出演し、現役女子大生グループ「フジコーズ」所属時に未成年飲酒をしていたとして、半年間の活動を自粛していたタレントの上杉真央（21）が2日までにX（旧ツイッター）を更新。SNSでの活動を再開すると宣言した。

上杉は1日に「この度はご迷惑をおかけしてしまい、本当に申し訳ございません。今後とも何卒、よろしくお願いいたします」とつづり、声明を公開。「この度は私の行動により、多くの方にご迷惑とご心配をおかけしてしまい、改めて深くお詫び申し上げます。活動を控えた半年間は、これまでの自分の行動を見直し、今後について真剣に考える時間を過ごしてまいりました」と記述。「本日より再びSNSでの発言を始めさせていただきます。応援してくださる皆さまに誠意をもって向き合い、より良い活動を重ねることで恩返ししていけるよう努めてまいります」と続けた。

上杉が出演していた「オールナイトフジコ」は今年3月、公式サイトを通じ、上杉の未成年飲酒を公表。「フジコーズメンバーの上杉真央が2023年夏頃、当時未成年でありながら飲酒した事実が認められました」と書き出し「本人も深く反省している事から、厳重注意ならびに6カ月間の謹慎処分と致しました。ファンの皆さま、関係者の皆さまにご迷惑をおかけいたしましたこと、心よりおわび申し上げます」と謝罪した。

上杉は明治学院大在学中にオーディションを突破し、「オールナイトフジコ」に「フジコーズ」（学生番号4番）としてレギュラー出演していた。

以下、上杉の発表全文。

この度は私の行動により、多くの方にご迷惑とご心配をおかけしてしまい、改めて深くお詫び申し上げます。

活動を控えた半年間は、これまでの自分の行動を見直し、今後について真剣に考える時間を過ごしてまいりました。

この期間を通して、少しずつではありますが自分なりに努力を重ね、改めて活動を続けたいという決意を固めることができました。

本日より再びSNSでの発言を始めさせていただきます。応援してくださる皆さまに誠意をもって向き合い、より良い活動を重ねることで恩返ししていけるよう努めてまいります。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

上杉真央