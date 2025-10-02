明石家さんま（70）が、1日放送のフジテレビ系「ホンマでっか！？TV」（水曜午後9時）に出演。自身が流行させた言葉について語った。

この日は「昭和の魅力 徹底解明SP」を放送。昭和を舞台にした同局系新ドラマ「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」に主演する菅田将暉は「（共演の）井上順さんが『ピース』を流行らせたって現場で聞いて」と驚いた。

さんまは「（言葉は）あったと思うけど、テレビでやってやらはったのは井上順さんやと思う」とうなずくと、菅田も「『CMでアドリブでやった』って言ってました」と井上の言葉を語った。

マーケティング評論家の牛窪恵氏は「さんまさんが流行らせた言葉もいくつかありますよね」とさんまに向けて話し、続けて「『バツイチ』もそうですし。『エッチ』もそうですか？」と質問。さんまは井上の「ピース」とのギャップに「そうです…」と恥ずかしそうにうつむくと、菅田から「堂々としてください」とツッコまれた。

「エッチ」の由来については「変態（HENTAI）。お尻に触ったら『エッチね』って。『エッチな人やな』って」と説明。さんまは「エッチって言葉はあったんです。例えたんです、ネタのために。一つの笑いが欲しいために」と苦笑いだった。