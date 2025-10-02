レナが底堅い、特定臨床研究の患者登録完了を発表 レナが底堅い、特定臨床研究の患者登録完了を発表

レナサイエンス<4889.T>が底堅い。同社は１日の取引終了後、「プラスミノーゲンアクチベーターインヒビター（ＰＡＩ）―１阻害薬ＲＳ５６１４」の抗加齢作用に基づく老化関連疾患を抑制する新規低分子医薬品の特定臨床研究に関し、患者登録数が２０例となり、予定通り登録を完了したと発表。研究活動が進展したとの受け止めが広がり、株価の支援材料となったようだ。



健康寿命を延ばす研究チームに総額１億ドルを支払うという、ＸＰＲＩＺＥ財団による世界的なコンペティション「ＸＰＲＩＺＥ Ｈｅａｌｔｈｓｐａｎ」に、同社は東北大学や広島大学など国内外の研究機関、医療機関と共同で応募した。ＴＯＰ４０（セミファイナリスト）への入賞を果たして賞金２５万ドルを獲得することとなったと５月に発表していたが、セミファイナリストは２６年３月までに１年以内の特定臨床研究を実施し、報告書をコンペティションの評価委員会に提出することとなっている。



出所：MINKABU PRESS