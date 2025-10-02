「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２日午前１１時現在で、Ｈｅａｒｔｓｅｅｄ<219A.T>が「売り予想数上昇」で１位となっている。



同社は９月３０日、事業パートナーであったノボノルディスク・エーエスより、他家ｉＰＳ細胞由来心筋球に関する治療プログラムでの全世界を対象とする独占的技術提携・ライセンス契約について、解消するとの通知を受けたと発表した。ノボノルディスク側は、主力事業領域の糖尿病・肥満領域に注力する方針を示しており、戦略の見直しの一環で今回のライセンス契約の解消に至ったという。今回の提携解消によりハートシードの今後の事業展開に対する不透明感が台頭する形となり、株式市場では同社株の売り注文が殺到。株価は連日でストップ安に売られ、１０月２日は下落率が２０％超となり、年初来安値を更新した。下値不安が高まったなかで、投資家の売り予想数が増加したようだ。



出所：MINKABU PRESS