『M-1』注目コンビ、衝撃解散の裏側を告白…「不満は当初あった」

“クズ界の二大トップランナー”、安田大サーカス・クロちゃん＆コロコロチキチキペッパーズ・ナダルがさまざまなことにチャレンジする『クロナダル』。

9月30日（火）に放送された同番組では、再結成を発表したばかりのパンプキンポテトフライの谷拓哉とカムバック（元・山名大貴）がゲストで登場。解散の裏側を赤裸々に明かした。

【映像】ラジオ収録直前に解散決断…その理由は

再結成したパンプキンポテトフライだが、今回番組のテーマは「パンプキンポテトフライをもう一度解散させよう！」。

谷が「なんじゃそりゃ」とツッコミを入れるなか、クロちゃんは「再結成したところで上手くいくはずもないので、もう一回解散させてみようという企画です」と説明を続けた。

まずは、パンプキンポテトフライが再結成するまでの経緯を振り返ってみることに。

経歴だけ見ると『M-1グランプリ』で3年連続準々決勝まで進出して注目を浴びるなど、順風満帆そうなパンプキンポテトフライ。しかし2024年12月、ラジオ収録直前に突然谷が解散を提案し、2025年3月に正式に解散が成立した。

これに対し谷は「山名が何もしないという不満は当初あった」と切り出し、一度は「（山名は）こういうヤツだからしゃあない」と思うようになったものの、ある日連続で山名と仕事をした日に「あーもう無理や」と限界が来たことを明かした。