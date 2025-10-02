鮮やかな崩しからの2発と耐え切る力も発揮。U-17日本代表候補が強敵・関西学院大から自信の1勝
[10.1 練習試合 U-17日本代表候補 2-1 関西学院大 J-GREEN堺]
U-17日本代表候補は大阪合宿最終日の1日、関西学院大、びわこ成蹊スポーツ大と練習試合を行った。第1試合の関西学院大戦は2-1で勝利。非常にタフなゲームを勝ち切り、11月の「FIFA U-17ワールドカップカタール2025」へ向けて自信をつける90分間になった。
関学は総理大臣杯準優勝の強豪で、GK宮本流維(4年=名古屋U-18)ら直近の関西学生リーグ1部の先発メンバー半数が出場していた。U-17代表候補は立ち上がりにショートコーナーから決定機を作り出したものの、その後はボールを保持する相手に押し込まれ、競り合いで取り切れずに入れ替わられるようなシーンも。強度、出足の速さの部分で苦戦を強いられていた。
だが、前半20分、MF瀬口大翔(神戸U-18)のドリブルを起点に中央のFW小林志紋(広島ユース)が反転しながら左前方へスルーパスを入れる。これに快足DF佐藤桜久(柏U-18)がギリギリで追いついて折り返す。最後はニアのFW浅田大翔(横浜FM)が1タッチで決めて先制した。
「ニアにまず1回目入れたのは良かったです」という浅田は前半36分、今度は佐藤のマイナスのパスを引き出して決定的な右足シュート。これは相手GK宮本の好守に阻まれたが、前線からの守備を含めて相手を苦しめていた。
U-17代表候補は2列目からの飛び出しも効果を発揮。その一方で自分たちのミスもあって、シュート、ラストパスに持ち込まれる回数が増えていた。そして前半41分に失点。中央のパス交換から関学MF木場拓実(4年=桐生一高)に同点ゴールを決められてしまう。
だが、U-17代表候補は前半ラストプレーで再び勝ち越す。右ハイサイドでポイントを作ると、2人、3人が係り、MF大貫琉偉(鹿島ユース)が鋭いクロス。これを小林が右足ダイレクトで決め、2-1で前半を折り返した。
後半はDF藤井翔大(横浜FMユース)の左足FKが枠を捉えるなど相手ゴールを脅かすシーンがあったほか、「GKが持った時とかも、山岸(範宏GK)コーチからまずファーストアクションすることを言われている。自分が動いたら相手が付いて来てシャドーが空いたりするので、まずそこの走り出しと、あとシャドーとの係わりっていうのは大事にしている」という浅田が精力的な動き出し。だが、チームは前半以上に守備の時間が増え、ショートカウンターやクロスから決定的なシュートを打たれた。
それでも、ゲーム主将のGK松浦大翔(新潟U-18)がファインセーブを連発。コースへ飛んだシュートに指先で触れ、至近距離からの一撃を足に当てるなど、相手の前に幾度も立ちはだかる。この試合、U-17代表候補の交代は1人のみ。強敵相手の90分間に試合終盤は運動量が明らかに低下していた。
廣山望監督は「ほぼ全員が90分やるってなると、『やっぱ最後10分キツイぞ』っていうのはまあまあ思い知ったと思うんですよ。それこそ、前回のワールドカップのアルゼンチン(戦)とかスペイン(戦)とかもそうだけど、連戦の中で90分間やると強度が最後落ちるっていうものを味わされている。ベスト16で負けちゃうチームとベスト4まで勝ち上がるっていうチームの差の1つだと思います」と指摘する。海外の選手はフィジカル、メンタリティで技術力を逆転してくる選手も多い。そこに負けない力をつけることをチーム全員に求めていた。
終盤も足が動いていた選手、止まりかけていた選手の両方がいたが、GK松浦や3バックを中心に耐え切って2-1で勝利。浅田は「(特に後半の半ば以降は)ほんとにキツイ時間帯なのは多分みんな分かっていましたし、そこで崩れると、特に今日の相手なんか大学生ってことで、ほんとに強度も高いですし、どんどん持っていかれるので、(廣山)監督からもハーフタイムとかに『耐えるところはしっかり耐えて、自分たちにチャンス来るので』という指示はあったので、しっかりそこはリーダーとして声掛けました」と振り返る。
8月末からのフランス遠征では、リモージュ国際大会で優勝したものの、U-17フランス代表に1-1(PK4-5)で敗れている。課題だけでなく、成長も見られた今回の1勝。浅田は「フランス戦もそうでしたけど、なかなか点が取れないところだったり、勝ち切れない部分っていうのが多かったので、今回、まだ何点か取れるチャンスはあったんですけど、しっかり前半の1失点に抑えて勝ち切れたっていうのは、次に繋がる勝利だったので良かったです」と頷いた。
そして、U-17ワールドカップへ向け、個人としてはゴールを意識。チームとしては「ほんとに世界のファイナルまで行ったら予選敗退とかとは試合できる数がもう全然違いますし、そこでまた色々なことを経験することができる。まず日本を背負って、誇りと責任を持って戦いたい」。試合後に行われたPK戦は3-4で敗れたが、90分間で強敵相手に勝ち切る経験をしたことは大きい。U-17ワールドカップ決勝まで7試合を勝ち抜くことを目指し、それぞれが各所属チームで準備を進める。
前半20分、U-17日本代表候補はFW浅田大翔(横浜FM)が先制ゴール
前半45+1分、U-17日本代表候補はFW小林志紋(広島ユース)が勝ち越しゴール
U-17日本代表候補のゲーム主将、GK松浦大翔(新潟U-18)は好セーブを連発
(取材・文 吉田太郎)