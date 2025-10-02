YOSHIKI世界最大のAIクラウドイベントに日本人唯一2年連続登壇が決定！“AI YOSHIKI”新バージョンを世界初公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

YOSHIKIが、現地時間10月15日に米サンフランシスコで開催される世界最大のAIクラウドイベント『DREAMFORCE 2025』に登壇することが決定した。日本人として唯一、2年連続での登壇となる。

■YOSHIKIチームが次世代のクリエイションの姿を提示

今回のセッションタイトルは「Rockstar Revolution」。YOSHIKIのチームが開発を進めてきた「AI YOSHIKI」を進化させた新バージョンを世界初公開し、人間とAIが共鳴し合う次世代のクリエイションの姿を提示する。

Salesforceをはじめとする最先端テクノロジーを基盤に、アーティストに創造の主導権を取り戻させ、旧来の業界構造から解放することで、音楽の未来を根本から変革するビジョンを示す。モデレーターは、世界で最も影響力のある雑誌のひとつ、米『TIME』誌のCEOジェシカ・シブリーが務める。

■マシュー・マコノヒー、ウィル・アイ・アムらも登壇

『DREAMFORCE』は、サンフランシスコで毎年開催され、世界の産業や文化を牽引するトップリーダーが集結するイベントとして知られている。今年の登壇者には、セールスフォース会長兼CEOマーク・ベニオフをはじめ、Google CEOサンダー・ピチャイ、DeepLearning.AI 創設者でAI教育の世界的権威アンドリュー・ン といったテクノロジーリーダーに加え、元カリフォルニア州ファーストレディで、エミー賞受賞歴のあるジャーナリストのマリア・シュライバー、アカデミー賞俳優マシュー・マコノヒー、ミュージシャンのウィル・アイ・アム（The Black Eyed Peas）らも名を連ねている。

これまでにも、元米国大統領 ビル・クリントン、元米国大統領 バラク・オバマ、米国元ファーストレディ ミシェル・オバマ、Microsoft CEO サティア・ナデラ、Meta 元COO シェリル・サンドバーグ、映画監督 ジョージ・ルーカス、女優・起業家 ジェシカ・アルバ、元米国副大統領 アル・ゴア など、政治・テクノロジー・カルチャー・エンターテインメント・社会分野を代表する著名人が登壇している。

2024年のセッションで、YOSHIKIは米国家AIアドバイザーのポーラ・ゴールドマンとともに『芸術と音楽、倫理の探究、そして創造性におけるAIの変革的影響』をテーマに語り合い、大きな反響を呼んだ。2年連続での登壇となるYOSHIKIはこの舞台で、芸術とテクノロジーの融合が切り拓く未来についてどのように語るのか。世界の注目が集まっている。

