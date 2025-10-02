・キオクシアがＳ高演じ上場来高値更新、ＡＩサーバー向けＳＳＤの需要拡大で投資マネーが攻勢強める

・東電ＨＤが６日ぶり急反落、柏崎刈羽原発の再稼働巡り新潟県が県民意識調査の中間報告を公表

・が軟調推移、サイバー攻撃によるシステム障害で新商品の発売を延期

・技術承継機構が大幅反発し上場来高値更新、新たに２社の取得を発表し収益貢献を期待

・メタプラは急反騰、今期営業利益予想を引き上げ

・ゼンショＨＤは続伸、すき家の９月既存店売上高６．３％増と伸び率拡大

・ＰＲＩＳＭバが高い、新規骨格を有する化合物群の特許取得を材料視

・地盤ＨＤが急速切り返し、テスＨＤ子会社と蓄電池事業で業務提携発表



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS