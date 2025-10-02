U-20日本代表も関わる“死の組”で波乱!! モロッコ強豪連破で首位確定、メキシコ16歳躍動2発、スペイン&ブラジルが敗退危機:C組第2節
U-20ワールドカップは1日、C組のグループリーグ第2節を行った。優勝候補がひしめく“死の組”C組はモロッコがスペイン、ブラジルを破って開幕2連勝。連続ドローのメキシコが2位につけ、1分1敗のスペイン、ブラジルが敗退危機の崖っぷちに立つという波乱が起きている。
■スペイン 2-2 メキシコ
C組第1試合ではスペインとメキシコが対戦し、2-2で引き分けた。
先制点を取ったのはメキシコ。立ち上がりはスペインにボールを握られ、守る時間が続いたが、前半32分、16歳にしてA代表経験を持つFWヒルベルト・モラが違いを見せた。左サイドからカットインし、MFアレクセイ・ドミンゲスとのワンツーからボックス内に切れ込むと、最後は右足フィニッシュ。W杯初ゴールとなる先制点を奪った。
対するスペインも前半42分、ベティス所属のFWパブロ・ガルシアが豪快な左足シュートを突き刺し、同点に追いつくと、後半は拮抗した展開となったなか、後半31分に勝ち越した。鋭いロングカウンターからFWヤン・ビルヒリが最終ラインを突破すると、DFセサル・ブストスに倒されてPKを獲得。これをFWイケル・ブラーボが決めた。
ところが最後はまたしてもメキシコの16歳至宝が輝いた。後半42分、メキシコは右サイドを攻め上がり、ブストスが右足クロスを上げると、これをMFエリアス・モンティエルが頭でそらし、ボックス内左で反応したのはモラ。右足ダイレクトシュートをゴール右隅に突き刺した。そのままタイムアップを迎え、メキシコがブラジル戦に続いて勝ち点1を獲得した。
■ブラジル 1-2 モロッコ
C組第2試合では初戦でスペインを破ったモロッコが、ブラジル相手にも強さを見せた。
立ち上がりはブラジル相手に攻め込まれる時間が続いたモロッコだったが、前線も含めた献身的な守備でピンチを作らせない。前半30分にはブラジルのエースFWルイージにドリブルで剥がされ、急いで対応したDFイスマエル・バウフがPKを取られたが、ここでベンチが新ビデオ判定「FVS(フットボール・ビデオ・サポート)」を使ってリクエスト。接触がなかったことが確認され、ルイージにはイエローカードが提示された。メキシコは初戦に続いて“PK取り消し”のリクエストが実った形となった。
すると後半は徐々にブラジルを圧倒し、前半15分に先制点を奪った。MFジェシム・ヤシンの右CKは一度は相手に阻まれたが、すぐに二次攻撃をスタートし、ヤシンのクロスにワトフォード所属FWオスマン・マーマが反応。右足ボレーシュートが相手DFに当たって軌道が変わり、ゴールに吸い込まれた。さらに同31分にはまたもヤシンのパスをエースFWヤシル・ザビリが決めて追加点を奪った。
ブラジルは後半終了間際、FWウェズレイのクロスからルイージがヘディングシュートを放ち、これはクロスバーを叩いたが、ブラジルベンチがそこでリクエストを敢行。モロッコDFフアド・ザウアニのハンドが確認され、PKが与えられた。ブラジルはこれをDFイアゴが決めて1点を返した。2-0で勝利し、開幕2連勝でラウンド16行きを決めた。
C組の結果はすでにベスト16進出を決めたU-20日本代表の戦いにも大きく関わる。C組2位は日本の属するA組の2位とラウンド16で対戦予定。またC組の3位は他グループの勝ち上がり次第で、A組の1位と対戦する可能性がある。日本は最終節のニュージーランド戦の結果次第で1位から3位までいずれの順位の可能性も残されているなか、C組の行方にも注目だ。
C組の順位、結果は以下の通り。
【順位表】
1.モロッコ(6)+3
2.メキシコ(2)0
3.ブラジル(1)-1
4.スペイン(1)-2
10月1日(水)
スペイン 2-2 メキシコ [サンティアゴ]
ブラジル 1-2 モロッコ [サンティアゴ]
