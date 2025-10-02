コンセプトは「木の香り」。ストレスも解きほぐす、ユースキンの新しいハンドクリームが気になる！
ハンドクリームの新ブランド「kinoka」
木の香りって、気持ちが落ち着きますよね。子どものころ、近所の材木店を通りかかるたび、こっそりと深呼吸して香りを楽しんでいたことを思い出します。疲れが吹き飛んで、リフレッシュできるんですよね。これも一種のアロマテラピー！？
ユースキン製薬株式会社(以下、ユースキン製薬)から2025年9月発売された「kinoka」シリーズは、そんな癒やしのパワーを持つ“木の香り”に着目して作られた新しいハンドクリーム。乾燥する秋冬を控え、今、かなり気になりますよね。さっそく、詳しくチェックしてみました。
■心まで穏やかに整うハンドクリーム
kinokaは、高保湿なのにベタつかない、木の香りをコンセプトとしたハンドクリームの新ブランド。心落ち着く木の香りで塗るたびにリラックスでき、ストレスや疲れを感じやすい日常に安らぎをプラスしてくれます。
2025年9月よりバラエティショップおよびユースキン公式SHOPにて発売されたばかり。これからどんどん店頭に並んでいくようです！
※店舗状況により異なります
■日本人になじみ深い3種の香り
国土の約7割を森林が占め、多様な樹木が身近に存在している日本にあって、人々は古くから木と深い関わりのなかで暮らしてきました。現在でも住宅の約6割は木造であることからも、木との親和性の高さがうかがえます。
近年では木の香りが心身に与える好ましい影響についての研究も進んでいるそうで、木が持つ癒やしのパワーに、改めて注目が集まっているようです。
今回の新シリーズでは、なじみ深い樹木の香りを中心にセレクト。「ヒノキ」「クスノキ」「サンダルウッド」の3種の香りがラインナップしています。
■ユースキン製薬の技術が叶える高機能
商品開発にあたっては、長年ユースキン製薬が培ってきた技術を応用。ユースキンと同等の高い保湿力を実現すると同時に、パラベン・アルコールなどを含まず肌へのやさしさに配慮した「4つのフリー処方」が採用されています。
加えて、肌の健康をサポートするビタミンB6およびビタミンEをプラス。ベタつきを抑えつつも乾燥や手荒れを防ぐハンドクリームとして、日常の手肌ケアに活かすことができますよ。
■すきま時間に「kinokaタイム」はいかが？
メンタルヘルスの不調に悩む人も多い現代。ユースキンは、木の香りがもたらす癒やしの効果と、すきま時間に手軽に行えるハンドケアを組み合わせた新しいセルフケアの形として、kinokaでハンドマッサージを行ったあとに深呼吸をする「kinokaタイム」を提案しています。いつでもどこでも「肌」と「心」を手軽に整える、現代人に寄り添うハンドケア体験です。
■「kinoka」シリーズ製品概要
●kinoka40gヒノキ
内容量：40グラム
区分：化粧品
希望小売価格：1430円
香り：澄みわたる清らかなヒノキの香り
●kinoka40gクスノキ
内容量：40グラム
区分：化粧品
希望小売価格：1430円
香り：爽やかに広がるクスノキの香り
●kinoka40gサンダルウッド
内容量：40グラム
区分：化粧品
希望小売価格：1430円
香り：深く甘いサンダルウッドの香り
＜「kinoka」7つの特徴＞
・高保湿なのにベタつかない木の香りのハンドクリーム
・手荒れを防ぐ高保湿処方
・3つの木の香り
・4つのフリー「アルコールフリー」「パラベンフリー」「動物由来成分フリー」「鉱物油フリー」
・ヒトパッチテスト済み※
・持ち運びに便利なスリムなチューブ
・片手で簡単に使えるワンタッチキャップ
※全ての方に皮ふ刺激が起きないわけではありません
＜取扱店＞
・全国のバラエティショップ／shop in、LOFT、ハンズ、PLAZAなど(一部店舗を除く)
・ユースキン公式SHOP
乾燥の季節に備えてハンドクリームを探しているなら、ぜひ、検討してみてくださいね。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
文＝仁田茜