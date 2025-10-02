生田絵梨花が自身のInstagramを更新し、俳優・大竹しのぶとの2ショットを披露した。

【写真】大竹しのぶと一緒にナチュラルな笑顔を見せる2ショットを公開した生田絵梨花

■舞台『リア王』で共演する大竹しのぶと生田絵梨花

10月9日から11月3日までの期間、東京・THEATER MILANO-Zaで上演される舞台『リア王』。『ハムレット』『マクベス』『オセロー』と並ぶシェイクスピア四大悲劇のひとつで、大竹が初の男性役でリア王を演じる。生田が演じるのは、リアの三女コーディリア。

生田は「日々『リア王』のお稽古です」とコメント。続けて「我らが王、大竹しのぶさん。迷いがあるときは一緒に考えてくださったり 実演しながら伝授してくださったり 本当にやさしく尊敬する方です」と綴り、大竹との楽屋で撮影した2ショットを公開。

写真は、大竹と生田が顔を寄せ合うように頭をくっつけている。大竹の手には、韓国巻きずしキンパが。ナチュラルな素顔風のふたりが見せる笑顔が印象的だ。2枚めには、揃ってピースサインを見せる姿も。さらに、「この日はキンパを、それ以外の日も度々食べ物を恵んでくださいます。たまにしのぶさんより食べちゃってる時があるので気をつけたいと思います」と、普段の稽古日の様子も伝えている。

SNSには「おふたりの笑顔が見れてうれしい」「もう母と娘！」といった声を見ることができる。

■大竹しのぶ「本当に可愛い子なんです」

大竹しのぶも自身のInstagramに生田との2ショットを披露。

大竹は、「いくちゃんはいつも、私の食べる？に良いんですかぁ?って言って、一緒に食べてくれるんです。本当に可愛い子なんです」とコメント。普段から仲の良いふたりの様子をうかがうことができる内容だ。