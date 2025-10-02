技術承継機構<319A.T>＝大幅反発し上場来高値更新。同社は１日の取引終了後、連結子会社を通じて精密切削加工・組み立てを行う山泰製作所（新潟県南魚沼市）と鋳造を手掛ける山泰鋳工所（埼玉県川口市）を取得して子会社化すると発表。収益貢献を期待した買いが入ったようだ。取得価額は非開示。山泰製作所の２４年８月期売上高は１０億８００万円で営業利益は２５００万円。山泰鋳工所の２５年５月期の売上高は１３億６８００万円で、営業利益は１億７００万円となっている。技術承継機構の２５年１２月期の業績に及ぼす影響については、９月に発表した買収案件を含めて精査中とし、開示が可能となった時点で速やかに公表するとした。



ＰＲＩＳＭ ＢｉｏＬａｂ<206A.T>＝急伸。同社は１日の取引終了後、新規化合物群に関する特許を取得したと発表。これを材料視した買いが入ったようだ。発明の名称は「新規二環性化合物」で、登録日は９月３０日。タンパク質間相互作用（ＰＰＩ）に作用する新規二環性化合物を対象とした新たな分子骨格に基づくもので、今回の特許により化合物群の多様性が更に高まり、同社の知的財産権が強化されることとなるという。



メタプラネット<3350.T>＝急反発で一時ストップ高に迫る。同社は１日の取引終了後、２５年１２月期の連結業績予想の修正を発表。売上高予想を３４億円から６８億円（前期比６．４倍）、営業利益予想を２５億円から４７億円（同１３．４倍）へ引き上げており、材料視されたようだ。ビットコイン・インカム事業の業績が当初の想定を大幅に超えた。同事業はビットコイン・トレジャリー事業全体における資本配分戦略の一環として位置づけている。メタプラはあわせてビットコインを追加購入したと開示。購入総額は９１６億６１００万円で５２６８ビットコインを取得。同社の保有枚数は３万８２３ビットコイン（購入総額４８９８億７０００万円）となった。



※未確認情報が含まれる場合があります。株式の売買は自己責任に基づいて、ご自身でご判断ください。



出所：MINKABU PRESS