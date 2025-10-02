King & Prince、ふたり体制で初披露した「僕のワルツ」パフォーマンス映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

King & PrinceのライブBlu-ray＆DVD『King & Prince LIVE TOUR 24-25 ～Re:ERA～ in DOME』（10月22日発売）より、初回限定盤の特典映像に収録される「僕のワルツ」のパフォーマンス映像が公開となった。

■「僕のワルツ」はファンに人気の優しくも切ないラブソング

「僕のワルツ」は、2023年にリリースされた12枚目のシングル「We are young / Life goes on」に収録されており、優しくも切ないラブソングとしてファンにも人気の楽曲だ。2024年に行われた全国アリーナツアー『LIVE TOUR 24-25 ～Re:ERA～』にてふたり体制となって初披露された、ファン待望のパフォーマンス映像となっている。

なお、先日解禁された「I MY ME MINE」のパフォーマンス映像では、アイドルの枠を超えた振り幅や常に挑戦、表現力を追求している彼らのパフォーマンス力に多くのファンが魅了され、その後解禁された「MCダイジェスト」ティザーでは、相思相愛感が溢れるふたりの会話に、「綺麗な顔で面白いことをしている。腹筋崩壊する。かわいすぎてたまらない」などのコメントが寄せられ、全37公演のMCを厳選したダイジェスト映像だけでなく、前代未聞の3時間強の超特大ボリュームに期待度がますます高まっている。

今回のツアーは、メンバーがコンセプトを練り上げ、高橋海人（「高」は、はしごだかが正式表記）が各楽曲をモチーフとしたキャラクターを描き下ろしたコンセプトアルバム『Re:ERA』の世界観を表現したライブツアー。メンバーを中心に全体演出はもとより、映像・衣装・セットリストに至るまでをこだわり抜いた本ツアーは、ライブ前半戦は『Re:ERA』収録曲を中心にあらたなKing & Princeの一面が楽しめる構成、後半戦は「HEART」「シンデレラガール」「ツキヨミ」など歴代のヒット曲を中心に全35曲が収録され、すべてのティアラ（King & Princeのファンネーム）が余すことなく楽しめる内容となっている。

■MCダイジェストやドキュメンタリーなど、特典映像も超豪華！

また、特典映像には、初回限定盤、通常盤それぞれ異なる映像を収録。初回限定盤の特典映像には、アリーナツアーとドームツアーの全公演分のMCを厳選し、超ダイジェストでまとめた3時間強の超特大ボリュームのMCダイジェストを収録。さらに、2024年10月26日にららアリーナ 東京ベイで開催された、アリーナツアー初日公演の模様をダイジェストで収録。初日公演ならではの緊張感と会場全体を包み込んだ熱気が改めて体感できるのみならず、アリーナツアーでのみ披露された楽曲のパフォーマンスも楽しめる映像となっている。

通常盤の特典映像には、2時間を超えるドキュメンタリーを収録。アリーナツアーからふたり体制で初めて挑んだドームツアーまで、メンバーの挑戦の軌跡と本番に懸ける熱い想いに密着したティアラ必見の映像だ。そして、ソロアングル映像は「I MY ME MINE」「エスコート」「HEART」「ツキヨミ」の4曲を収録。さらに、メンバーの素顔が垣間見えるバラエティ企画「King & Princeの間違い探し in DOME」を特別収録。京セラドーム大阪公演2日目に収録されたこの企画では、ライブの前後で舞台裏に仕掛けられた“間違い“をメンバーが探し出す、ここでしか見られないおもしろ映像となっている。

■リリース情報

2025.10.22 ON SALE

Blu-ray＆DVD『King & Prince LIVE TOUR 24-25 ～Re:ERA～ in DOME』

