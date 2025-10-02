東証スタンダード（前引け）＝値下がり優勢、夢みつけ隊、テクニスコがS高 東証スタンダード（前引け）＝値下がり優勢、夢みつけ隊、テクニスコがS高

2日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数580、値下がり銘柄数758と、値下がりが優勢だった。



個別では夢みつけ隊<2673>、テクニスコ<2962>がストップ高。ユニカフェ<2597>、ＩＫホールディングス<2722>、ＡＩストーム<3719>、上村工業<4966>、ＥＲＩホールディングス<6083>など16銘柄は年初来高値を更新。栗林商船<9171>、大和自動車交通<9082>、ＡＮＡＰホールディングス<3189>、日本アジア投資<8518>、メタプラネット<3350>は値上がり率上位に買われた。



一方、福留ハム<2291>、鈴茂器工<6405>、太洋物産<9941>が年初来安値を更新。オプトエレクトロニクス<6664>、ｆｏｎｆｕｎ<2323>、トレードワークス<3997>、助川電気工業<7711>、大盛工業<1844>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

