ETF売買動向＝2日前引け、農中ＮＱ１Ｈ、ＭＸ米ＳＰ有が新高値 ETF売買動向＝2日前引け、農中ＮＱ１Ｈ、ＭＸ米ＳＰ有が新高値

2日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比13.0％減の1799億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同15.0％減の1236億円だった。



個別ではｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ レバレッジ <2237> 、中国Ｈ株ブル２倍上場投信 <1572> 、グローバルＸ 半導体 ＥＴＦ <2243> 、上場インデックスファンド米国株式ヘッジ <2562> 、上場インデックスファンドＳ＆Ｐ レバ２倍 <2239> など28銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2249> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2238> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００インバース <2842> 、中国Ｈ株ベア上場投信 <1573> など8銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではグローバルＸ チャイナテック・トップ１０ ＥＴＦ <404A> が4.07％高、グローバルＸ 半導体関連－日本株式 <2644> が3.47％高、グローバルＸ 半導体・トップ１０－日本株式 ＥＴＦ <282A> が3.28％高、半導体フォーカス日本株（ネットリターン）ＥＴＮ <163A> が3.21％高と大幅な上昇。



一方、ｉＦｒｅｅＥＴＦ中国グレーターベイエリア <2629> は27.48％安、ＭＳＣＩ日本株高配当低ボラティリティ <1490> は6.85％安、純プラチナ上場信託（現物国内保管型） <1541> は6.47％安、業界改革厳選ＥＴＦテレビ業界 <394A> は5.23％安、業界改革厳選ＥＴＦ地銀 <395A> は4.08％安と大幅に下落した。



日経平均株価が125円高の大幅高となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金743億1400万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金は756億4800万円で、やや下回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が135億5000万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が90億2200万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が73億5000万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が67億5700万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が37億9900万円の売買代金となった。



株探ニュース

