2日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数232、値下がり銘柄数314と、値下がりが優勢だった。



個別では光フードサービス<138A>、技術承継機構<319A>、パワーソリューションズ<4450>、日本ナレッジ<5252>、ＳＴＧ<5858>など6銘柄が年初来高値を更新。夢展望<3185>、ＰＲＩＳＭ ＢｉｏＬａｂ<206A>、Ｗａｑｏｏ<4937>、リンカーズ<5131>、アディッシュ<7093>は値上がり率上位に買われた。



一方、ＳＡＡＦホールディングス<1447>、Ｃｈｏｒｄｉａ Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ<190A>、インテグループ<192A>、Ｈｅａｒｔｓｅｅｄ<219A>、ＬＯＩＶＥ<352A>など16銘柄が年初来安値を更新。ＧＭＯ ＴＥＣＨホールディングス<415A>、マイクロ波化学<9227>、ビジュアル・プロセッシング・ジャパン<334A>、Ｓｍｉｌｅ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ<7084>、和心<9271>は値下がり率上位に売られた。



