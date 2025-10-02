　2日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 74314　　 -11.7　　　 34590
２. <1540> 純金信託　　　　 19090　　　-2.4　　　 18175
３. <1357> 日経Ｄインバ　　 13550　　 -13.6　　　　7753
４. <1360> 日経ベア２　　　　9022　　 -28.1　　　 190.4
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　　7350　　 -14.3　　　 41030
６. <1579> 日経ブル２　　　　6757　　　 0.8　　　 372.5
７. <1321> 野村日経平均　　　3799　　 -41.9　　　 46370
８. <2036> 金先物Ｗブル　　　3238　　 -30.1　　　142500
９. <1568> ＴＰＸブル　　　　2566　　　-8.2　　　 586.6
10. <1306> 野村東証指数　　　2518　　 -10.2　　　3222.0
11. <1459> 楽天Ｗベア　　　　2437　　　 0.8　　　　 312
12. <1542> 純銀信託　　　　　2206　　　-1.8　　　 21520
13. <2644> ＧＸ半導日株　　　2105　　　58.2　　　　2239
14. <1541> 純プラ信託　　　　1485　　　-7.5　　　　7527
15. <1330> 上場日経平均　　　1412　　　94.5　　　 46440
16. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1314　　 -10.6　　　 52360
17. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1232　　　-0.2　　　 53190
18. <1328> 野村金連動　　　　1213　　　15.1　　　 13585
19. <1489> 日経高配５０　　　 955　　 111.3　　　　2534
20. <1571> 日経インバ　　　　 867　　 106.4　　　　 477
21. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 859　　　-0.8　　　2080.0
22. <314A> ｉＳゴールド　　　 855　　 -40.3　　　 270.0
23. <1320> ｉＦ日経年１　　　 807　　 -41.6　　　 46230
24. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 787　　 257.7　　　 58510
25. <1329> ｉＳ日経　　　　　 722　　 -30.6　　　　4648
26. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 659　　　25.3　　　　2209
27. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 655　　　55.2　　　　2956
28. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 605　　　63.1　　　 625.2
29. <1615> 野村東証銀行　　　 518　　 -45.0　　　 452.8
30. <200A> 野村日半導　　　　 469　　 -23.0　　　　2008
31. <2038> 原油先Ｗブル　　　 461　　　13.5　　　　1435
32. <1358> 上場日経２倍　　　 426　　 -21.5　　　 65210
33. <1488> ｉＦＲＥＩＴ　　　 416　　 161.6　　　　1982
34. <2569> 上場ＮＱヘ有　　　 404　 40300.0　　　　3730
35. <2244> ＧＸＵテック　　　 403　　 227.6　　　　2869
36. <1545> 野村ナスＨ無　　　 402　　　41.1　　　 36880
37. <1356> ＴＰＸベア２　　　 373　　 -34.9　　　 216.1
38. <1398> ＳＭＤリート　　　 363　　 -40.2　　　1967.5
39. <2516> 東証グロース　　　 356　　 -67.4　　　 559.4
40. <1680> 上場ＭＳコク　　　 349　　5716.7　　　　6835
41. <1655> ｉＳ米国株　　　　 335　　 -58.5　　　 711.7
42. <404A> ＧＸ中テ１０　　　 335　　 -42.4　　　　1280
43. <1308> 上場東証指数　　　 326　　 -76.6　　　　3183
44. <1346> ＭＸ２２５　　　　 308　　 -86.8　　　 46450
45. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 301　　　 3.4　　　　 195
46. <1476> ｉＳＪリート　　　 283　　 -42.2　　　　1995
47. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　 267　　　97.8　　　 11180
48. <2628> ｉＦＥ科創板　　　 262　　　35.1　　　　3133
49. <2553> Ｏｎｅ中国５　　　 251　　 -23.9　　　2079.0
50. <1580> 日経ベア　　　　　 220　　 -19.1　　　1265.5
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース