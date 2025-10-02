ETF売買代金ランキング＝2日前引け
2日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 74314 -11.7 34590
２. <1540> 純金信託 19090 -2.4 18175
３. <1357> 日経Ｄインバ 13550 -13.6 7753
４. <1360> 日経ベア２ 9022 -28.1 190.4
５. <1458> 楽天Ｗブル 7350 -14.3 41030
６. <1579> 日経ブル２ 6757 0.8 372.5
７. <1321> 野村日経平均 3799 -41.9 46370
８. <2036> 金先物Ｗブル 3238 -30.1 142500
９. <1568> ＴＰＸブル 2566 -8.2 586.6
10. <1306> 野村東証指数 2518 -10.2 3222.0
11. <1459> 楽天Ｗベア 2437 0.8 312
12. <1542> 純銀信託 2206 -1.8 21520
13. <2644> ＧＸ半導日株 2105 58.2 2239
14. <1541> 純プラ信託 1485 -7.5 7527
15. <1330> 上場日経平均 1412 94.5 46440
16. <1326> ＳＰＤＲ 1314 -10.6 52360
17. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1232 -0.2 53190
18. <1328> 野村金連動 1213 15.1 13585
19. <1489> 日経高配５０ 955 111.3 2534
20. <1571> 日経インバ 867 106.4 477
21. <1343> 野村ＲＥＩＴ 859 -0.8 2080.0
22. <314A> ｉＳゴールド 855 -40.3 270.0
23. <1320> ｉＦ日経年１ 807 -41.6 46230
24. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 787 257.7 58510
25. <1329> ｉＳ日経 722 -30.6 4648
26. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 659 25.3 2209
27. <1671> ＷＴＩ原油 655 55.2 2956
28. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 605 63.1 625.2
29. <1615> 野村東証銀行 518 -45.0 452.8
30. <200A> 野村日半導 469 -23.0 2008
31. <2038> 原油先Ｗブル 461 13.5 1435
32. <1358> 上場日経２倍 426 -21.5 65210
33. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 416 161.6 1982
34. <2569> 上場ＮＱヘ有 404 40300.0 3730
35. <2244> ＧＸＵテック 403 227.6 2869
36. <1545> 野村ナスＨ無 402 41.1 36880
37. <1356> ＴＰＸベア２ 373 -34.9 216.1
38. <1398> ＳＭＤリート 363 -40.2 1967.5
39. <2516> 東証グロース 356 -67.4 559.4
40. <1680> 上場ＭＳコク 349 5716.7 6835
41. <1655> ｉＳ米国株 335 -58.5 711.7
42. <404A> ＧＸ中テ１０ 335 -42.4 1280
43. <1308> 上場東証指数 326 -76.6 3183
44. <1346> ＭＸ２２５ 308 -86.8 46450
45. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 301 3.4 195
46. <1476> ｉＳＪリート 283 -42.2 1995
47. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 267 97.8 11180
48. <2628> ｉＦＥ科創板 262 35.1 3133
49. <2553> Ｏｎｅ中国５ 251 -23.9 2079.0
50. <1580> 日経ベア 220 -19.1 1265.5
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 74314 -11.7 34590
２. <1540> 純金信託 19090 -2.4 18175
３. <1357> 日経Ｄインバ 13550 -13.6 7753
４. <1360> 日経ベア２ 9022 -28.1 190.4
５. <1458> 楽天Ｗブル 7350 -14.3 41030
６. <1579> 日経ブル２ 6757 0.8 372.5
７. <1321> 野村日経平均 3799 -41.9 46370
８. <2036> 金先物Ｗブル 3238 -30.1 142500
９. <1568> ＴＰＸブル 2566 -8.2 586.6
10. <1306> 野村東証指数 2518 -10.2 3222.0
11. <1459> 楽天Ｗベア 2437 0.8 312
12. <1542> 純銀信託 2206 -1.8 21520
13. <2644> ＧＸ半導日株 2105 58.2 2239
14. <1541> 純プラ信託 1485 -7.5 7527
15. <1330> 上場日経平均 1412 94.5 46440
16. <1326> ＳＰＤＲ 1314 -10.6 52360
17. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1232 -0.2 53190
18. <1328> 野村金連動 1213 15.1 13585
19. <1489> 日経高配５０ 955 111.3 2534
20. <1571> 日経インバ 867 106.4 477
21. <1343> 野村ＲＥＩＴ 859 -0.8 2080.0
22. <314A> ｉＳゴールド 855 -40.3 270.0
23. <1320> ｉＦ日経年１ 807 -41.6 46230
24. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 787 257.7 58510
25. <1329> ｉＳ日経 722 -30.6 4648
26. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 659 25.3 2209
27. <1671> ＷＴＩ原油 655 55.2 2956
28. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 605 63.1 625.2
29. <1615> 野村東証銀行 518 -45.0 452.8
30. <200A> 野村日半導 469 -23.0 2008
31. <2038> 原油先Ｗブル 461 13.5 1435
32. <1358> 上場日経２倍 426 -21.5 65210
33. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 416 161.6 1982
34. <2569> 上場ＮＱヘ有 404 40300.0 3730
35. <2244> ＧＸＵテック 403 227.6 2869
36. <1545> 野村ナスＨ無 402 41.1 36880
37. <1356> ＴＰＸベア２ 373 -34.9 216.1
38. <1398> ＳＭＤリート 363 -40.2 1967.5
39. <2516> 東証グロース 356 -67.4 559.4
40. <1680> 上場ＭＳコク 349 5716.7 6835
41. <1655> ｉＳ米国株 335 -58.5 711.7
42. <404A> ＧＸ中テ１０ 335 -42.4 1280
43. <1308> 上場東証指数 326 -76.6 3183
44. <1346> ＭＸ２２５ 308 -86.8 46450
45. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 301 3.4 195
46. <1476> ｉＳＪリート 283 -42.2 1995
47. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 267 97.8 11180
48. <2628> ｉＦＥ科創板 262 35.1 3133
49. <2553> Ｏｎｅ中国５ 251 -23.9 2079.0
50. <1580> 日経ベア 220 -19.1 1265.5
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース