Awesome City Club、10作連続リリース第7弾シングル「Miracle」配信リリース
Awesome City Clubがデビュー10周年を記念して展開している10作連続リリース企画。その第7弾となる新曲「Miracle」が、10月8日に配信リリースされることが決定した。
本作は、作詞・作曲・アレンジと、制作の全てをatagiが担当。10作連続リリースも後半戦。今作は浮遊感のあるトラックに男女の恋愛模様をatagi、PORINのボーカルでユニゾンで響かせ、秋の夜長に寄り添う楽曲となっている。同日21時には本作のリリックビデオ公開も予定。
また11月7日公開、ミュージカルアニメ映画『トリツカレ男』の主題歌に、Awesome City Clubが本作のために書き下ろした新曲「ファンファーレ」が起用されることが決定し、9月30日にはプレミア上映会が行われた。本イベントでは、映画「トリツカレ男」のファンの前で初めて楽曲を披露し話題となった
「ファンファーレ」は、劇中にてジュゼッペとペチカが歌う「ファンファーレ 〜恋に浮かれて〜」をもとに、歌詞およびアレンジを新たに構築した楽曲。Awesome City Clubならではの洗練されたサウンドと豊かなハーモニーによって再解釈され、観客をエンドロールまで物語の余韻に浸らせる仕掛けになっている。
「Miracle」
2025.10.8 Digital Release
https://ACC.lnk.to/Miracle
※URLは10月8日(水)0:00より有効
＜Awesome Talks Live House Tour 2025-26＞
日程：2025年9月12日（金）
場所：東京 Shibuya WWW
時間：開場18:00 / 開演19:00
日程：2025年9月27日（土）
場所：北海道 近松
時間：開場17:30 / 開演18:00
日程：2025年10月5日（日）
場所：台湾 THE WALL
時間：※近日発表
日程：2025年10月13日（月・祝）
場所：福岡 BEAT STATION
時間：開場17:30 / 開演18:00
日程：2025年11月23日（日）
場所：広島 SECOND CRUTCH
時間：開場17:30 / 開演18:00
日程：2025年12月20日（土）
場所：石川 金沢AZ
時間：開場17:30 / 開演18:00
日程：2026年1月9日（金）
場所：宮城 仙台MACANA
時間：開場18:30 / 開演19:00
日程：2026年1月11日（日）
場所：大阪 梅田CLUB QUATTRO
時間：開場17:00 / 開演18:00
日程：2026年1月12日（月・祝）
場所：愛知 名古屋CLUB QUATTRO
時間：開場17:00 / 開演18:00
追加公演
日程：2026年1月29日（木）
場所：東京 EBISU LIQUID ROOM
時間：開場18:00 / 開演19:00
・チケット ※台湾公演を除く
一般チケット ￥6,600 (税込)
U-22チケット ￥4,400 (税込)
▼一般発売 ※台湾公演を除く
イープラス https://eplus.jp/acc/
チケットぴあ https://w.pia.jp/t/awesomecityclub-tour/
ローソンチケット https://l-tike.com/awesomecityclub/
▼台湾公演
チケット VIP券 NT$2,100、一般前売り券 NT$1,600、当日券 NT$1,800
プレイガイド KKTIX、全家便利商店FamiPort
発売 https://gutspromotion.kktix.cc/events/3ea712a0
主催 Guts Promotion
問い合わせ gutspromotion@gmail.com
