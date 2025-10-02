美人YouTuber、美ヒップ強調の飲酒ショット公開「酔っ払ってるの可愛い」「笑顔が素敵」の声
【モデルプレス＝2025/10/02】YouTuberコンビ・コノリリのコノミ（Conomi）が10月1日、自身のInstagramを更新。お酒を飲むセクシーな姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】美人YouTuber、美ヒップ際立つ飲酒ショット
コノミは、ウイスキーのブランド「ジャックダニエル」のアカウントをメンションし、ウイスキーを片手に黒のタンクトップと白のバンダナ姿で座る姿を投稿。片足を上げてヒップを際立たせ、楽しそうな表情を浮かべている。ストーリーズでは、「美味しいお酒飲んでLive見て歌って踊ってちょータノ幸せでこの顔」と音楽とお酒に酔いしれたことを明かしている。
この投稿に、ファンからは「酔っ払ってるの可愛い」「笑顔が素敵」「楽しそう」「スタイル抜群」「天才」「メガネ似合う」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆コノミ、美ヒップ際立つ姿でウイスキー堪能
◆コノミの投稿に反響
