韓国はグループ最下位に

チリで開催中のU-20ワールドカップ（W杯）で、前回大会ベスト4の韓国が2試合を終えて最下位に沈み、グループリーグ敗退の危機に直面している。

韓国は初戦でウクライナに1-2で敗れ、現地時間9月29日に行われた第2戦では1人退場者を出したパラグアイを相手にスコアレスドロー。1分1敗の勝ち点「1」でB組の最下位となった。韓国は2019年大会で準優勝、前回の2023年大会で4位と直近の2大会で結果を残しているが、今大会は苦戦を強いられている。韓国メディア「OSEN」はこの現状について「自尊心に傷がついた…未来は暗い」と報じ、「韓国は有利な状況でも勝利できなかった」と言及している。

B組はウクライナとパラグアイが勝ち点「4」、パナマと韓国が同「1」で並び、それぞれ同じ勝ち点のチームが同士が最終戦で激突する。上位のウクライナとパラグアイが引き分けた場合、韓国はパナマに勝っても自動で決勝トーナメントに進出する2位に入ることができず、各組3位の上位4カ国に入らなければならない。

崖っぷちの状況からトーナメント行きを決めることはできるのか。パナマとの大一番は現地時間10月3日に行われる。（FOOTBALL ZONE編集部）