¡Ú¤Ð¤±¤Ð¤±¡Û¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ë¡Ö»Ä¹ó¡×¡Ö¤ª¤¾¤Þ¤·¤¤¡×¤ÈÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡¡¤¢¤ÎÄ«¥É¥éÌäÂêºî°ÊÍè¤ÎÈá·à
¡¡¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¼ç±é¤Î£Î£È£ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ï£²Æü¤ËÂè£´²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Áá¤¯¤â¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¥È¥¡Ê¸½ºß¤ÏÍÄ¾¯´ü¤ÇÊ¡ÃÏÈþÀ²¤¬½Ð±éÃæ¡Ë¤¬»þÂå¤ÎÇÈ¤ËËÝ¤í¤¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¥¤Ï¡¢ÆÍÁ³¹ÔÊý¤ò¤¯¤é¤Þ¤»¤¿Éã»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤òÃµ¤·¡¢Æþ¿å¼«»¦¤ò¿Þ¤ë¸½¾ì¤ËÁø¶ø¡£É¬»à¤ËÏ¢¤ìÌá¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤¬°ì²È¤ò°ì»þÅª¤Ë½á¤ï¤»¤¿à¥¦¥µ¥®¾¦Ë¡á¤ÎÇËÃ¾¤À¤ÈÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¡£¸µµ¤¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¥È¥¤Ë¡¢Êì¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¤¬¡Ö¤·¤á¤³½Á¤è¡¢º£Ìë¤Ï¡×¤ÈÍ¼¿©¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¡£¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤È´î¤ó¤À¤¬¡¢¡Ö¤·¤á¤³¡×¤¬²¿¤Ê¤Î¤«¡¢ÁÄÉã´ª±¦±ÒÌç¡Ê¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ë¤«¤éµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£
¡¡Åú¤¨¤Ëµç¤¹¤ë¥Õ¥ß¤È»ÊÇ·²ð¤ò²£ÌÜ¤Ë¡¢´¶¤Å¤¤¤¿¥È¥¤¬ÊÌ¼¼¤Î¤Õ¤¹¤Þ¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢¾¦ÇäÍÑ¤Î¥¦¥µ¥®¤ò¼ý¤á¤ë¥«¥´¤Ï¥«¥é¤À¤Ã¤¿¡£¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥¦¥µ±¦±ÒÌç¡×¤â¤¤¤Ê¤¤¡£¤·¤á¤³¤ÎÀµÂÎ¤Ï¥¦¥µ¥®¡£¾¦Çä¼ºÇÔ¤ÇÉÏ¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢²Á³ÊË½Íî¤Î¥¦¥µ¥®¤ò¿©ÍÑ¤Ë¶¡¤·¤¿¡£¥È¥¤Ïµã¤¤¤¿¡£
¡¡²øÃÌ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëºî²È¾®ÀôÈ¬±À¤³¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¤ÈºÊ¾®Àô¥»¥Ä¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Æ±¥É¥é¥Þ¡£¥»¥Ä¤òÌÏ¤·¤¿¥È¥¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¾¾Ìî²È¤ÎÃË¤¿¤Á¤Ï¡¢Éð»Îµ¤¼è¤ê¤ÇÌÀ¼£¤ÎÀ¤¤ËÅ¬±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Ìµ¿¦¤Î»ÊÇ·²ð¤¬¤è¤¦¤ä¤¯»Ï¤á¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤â¡¢À®¸ù¤Ï°ì½Ö¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¦¤ÃÅÆ¡Ä¡×¡ÖÆ¬¤«¤éÎ¥¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¦¤µ¤¨¤â¤ó¤Î¾×·â¡×¡Ö»Ä¹ó¡×¡Ö¤ª¤¾¤Þ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È»ëÄ°¼Ô¤¬¾×·â¤òÌÀ¤«¤¹Åê¹Æ¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä«¥É¥é¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó°ì²È¤Î°¦Ãå¤¬¤¢¤Ã¤¿Æ°Êª¤¬¿©Âî¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢£²£°£²£²Ç¯ÅÙÁ°´ü¡Ö¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡×¤ÎÎã¤¬¤¢¤ë¡£¹õÅç·ëºÚ±é¤¸¤¿Äª»Ò¤Î°ì²È¤¬Í¼¿©¤ËµÒ¤ò¾·¤¤¤¿ºÝ¡¢¤Õ¤ë¤Þ¤Ã¤¿ÃÏ¸µ²ÆìÎÁÍý¤Î¥é¥Õ¥Æ¡¼¤Ë¡Ö¥¢¥Ð¥Ð¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÆÚ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Äª»Ò¤Î·»¸½¨¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¤â¡¢¤¤¤º¤ì¤Ï¿©Æù¤È¤Ê¤ë¤ÈÉã¤ËÍ¡¤µ¤ì¡¢Ì¿¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Î½Å¤ß¤ò¼«³Ð¤·¤¿¡£
¡¡£Ø¤Ç¤Ï¡Ö¤·¤á¤³½Á¡Ä¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¤ÎÆÚ¤µ¤ó»×¤¤½Ð¤·¤¿¡×¡Ö¤Ë¡¼¤Ë¡¼¡Ê¸½¨¡Ë¤¬°é¤Æ¤¿ÆÚ¤ò²ÈÂ²¤Ç¿©¤Ù¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤â¡£à¤´ÅÔ¹ç¼çµÁá¤Ê¤É¤È¤½¤ÎÆâÍÆ¤¬»ëÄ°¼Ô¤ÎÉÔËþ¤ò¾·¤¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Î¡ÖÈ¿¾Ê²ñ¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢ÌäÂêºî»ë¤â¤µ¤ì¤¿Ä«¥É¥é¤Ë¤âº£²ó¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¡£