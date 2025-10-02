BE:FIRST・RYOKI（三山凌輝）新たに保護犬を迎え入れ 兄弟犬の里親はマイファスメンバー「感謝で奇跡的な出会い」
【モデルプレス＝2025/10/02】7人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRST（ビーファースト）のメンバーで俳優のRYOKI（リョウキ・三山凌輝）が公式Instagramを更新。新たなペットを迎え入れたことを報告した。
【写真】三山凌輝「家族に迎え入れた」保護犬
三山は「保護犬のベネを家族に迎え入れていました そして兄弟犬であるダグくんの里親さんはなんとMY FIRST STORYのNobさんでした」と報告。「感謝で奇跡的な出会いもある中、ノブさんと話して野良犬の存在を少しでも多く知ってもらえるきっかけになったり、助かる命が増え、殺処分が無くなる世界線にしていきたいという気持ちから、共に公表する流れになりました」と発表した経緯を説明した。
「お馴染み皆のスターもん君と合わせてインスタで我が家のベネもんアカウントを作ったので是非癒されてくれい！」と9月15日発売の雑誌「月刊わんこ」（ジェイロック）Vol.22にも登場したゴールデン・レトリーバーのもんくんも合わせて登場させるアカウントを紹介。「もうこんなに大きくなったよ〜ダグ君のアカウントもこちら！！優しさで溢れる世界になりますように」と呼びかけている。（modelpress編集部）
◆三山凌輝、新たなペットを迎え入れ
