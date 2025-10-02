22ºÐÆüËÜ¿Í¤¬CL¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ÖÍË¾¤ÊÂè°ìÊâ¡×¡¡ÇÔÀï¤â¸½ÃÏ¤Ç¹âÉ¾²Á¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡×
¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¤ÎÎëÌÚ½ßÇ·²ð¤¬¥«¥é¥Ð¥ÕÀï¤Î¸åÈ¾Æ¬¤«¤é½Ð¾ì
¡¡¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯1Éô¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¤ÎDFÎëÌÚ½ßÇ·²ð¤¬UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¹¥°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö10·î1Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥«¥é¥Ð¥Õ¡Ê¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó¡Ë¤È¤Î¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè2Àá¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿22ºÐ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à2°Ì¤Î4ÅÀÉ¾²Á¤Ç¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²Æ¤Ë¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤«¤é¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤·¤¿22ºÐ¤ÎÎëÌÚ¤ÏÉé½ý¤Ç¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¤Ë½ÐÃÙ¤ì¤¿¤¬¡¢9·î24Æü¤Î¹ñÆâ¥«¥Ã¥×¤Ç¿·Å·ÃÏ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡CL¤Ï½éÀï¤Î¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥óÀï¡Ê2-2¡Ë¤ËÂ³¤¯2»î¹çÏ¢Â³¤Ç¤Î¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢¸åÈ¾Æ¬¤«¤é¤ÎÅÓÃæÅêÆþ¤ÇÇ°´ê¤Î½é½Ð¾ì¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤Ï0-2¤ÇÇÔ¤ì¡¢¸åÈ¾45Ê¬´Ö¤Î¤ß¤Î¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿ÎëÌÚ¤À¤¬¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¥µ¥Ã¥«¡¼ÀìÌç»ï¡ÖTipsbladet¡×¤ÎÁª¼êºÎÅÀ¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à2°Ì¤Î4ÅÀ¡Ê5ÅÀ¤¬ºÇ¹â¡Ë¤È¹âÉ¾²Á¡£¡Ö¤³¤ÎÆüËÜ¿Í¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¤ÎºÂ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡ÖNyheder¡×¤â¡ÖÎëÌÚ¤ÎÍË¾¤ÊÂè°ìÊâ¡×¤ÈÎëÌÚ¤Î¾å¡¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÎëÌÚ¤ÎÅêÆþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¤Ï»î¹ç¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¥Á¡¼¥à¤ËÍ¿¤¨¤¿±Æ¶Á¤ÎÂç¤¤µ¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë