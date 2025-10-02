齊藤なぎさ（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/10/02】女優の齊藤なぎさが1日、自身のInstagramを更新。オフショルダーのニット姿で美しいデコルテを披露し、話題を呼んでいる。

【写真】齊藤なぎさ、胸元開いたオフショルニット姿

◆齊藤なぎさ、オフショルニットで美デコルテ披露


齊藤は「Olu. さんのミューズを務めさせていただきます」とつづり、アパレルブランドのミューズに就任したことを報告。「ブランドさんにとって最初のミューズに選んでいただくことができて、本当に嬉しいです」と喜びを伝えた。オフショルダーのニットを着用し、美しい鎖骨とデコルテを大胆に披露している。

◆齊藤なぎさの投稿に反響


この投稿に、ファンからは「冬のなーたんも可愛い」「鎖骨が綺麗」「ドキッとした」「お人形さんみたい」「可愛すぎる」「無敵の可愛さ」「お洋服お揃いにします」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

