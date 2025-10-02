大腸がんを公表した、世界98カ国を旅した旅作家でグラビアアイドルの歩りえこ（44）が2日までにインスタグラムを更新。手術日が決定したことを報告した。

歩は、手術に向けた診察と検査を受けたことを報告するとともに「この数日間、手術日や術式が決まらなくて寝不足＆ストレスMAXだったけど…やっと決定！」とし、手術日が10月末に決まったことや、手術支援ロボット「ダヴィンチ」を用いた手術となることなどを伝え、「これで『子供の預け先どうする問題』にも具体的に動ける 不安の半分くらいは減った気がする〜！もちろんまだ1ヶ月あるけど…心はだいぶ落ち着きました」と率直な心境を明かした。

「癌との戦いはメンタル勝負 手術に向けて、栄養しっかり、身体と心に優しい生活を心がけます そしてお金のことは…今考えたら胃がキリキリするので、とりあえず『なんとかなる精神』で乗り切ろう」と意気込み、「あー、手術までの1ヶ月、長いな でもまずは早めに手術日が決まってよかった！」と思いをつづった。

歩は小学4年の長女と小学3年の長男を育てるシングルマザー。105センチ、Iカップのグラマラスボディーを誇っている。先月27日にインスタグラムで「新しい旅の報告です。今回の行き先はまさかの『大腸がんツアー』」と題して「大腸検査で取った6つのポリープのうち、2センチ大のやつが【腐った男梅】みたいな顔をしていて（笑）、病理結果が延びた時点で『これは怪しいぞ』と予感していました。そして結果は……やっぱり『大腸がん』でした！」と明かしていた。