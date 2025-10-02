フリーアナウンサー小川彩佳が1日、キャスターを務めるTBS系「news23」（月〜金曜午後11時）に生出演。東京都町田市のマンションで30日、住人の70代女性が男に刺され亡くなった事件についてコメントした。

番組では、9月30日午後7時10分ごろ東京・町田市で発生した事件を報道。マンションの外階段で、住人の秋江千津子さん（76）が腹部などを刃物で刺され死亡し、町田署が殺人未遂の疑いで、同市の自称派遣社員桑野浩太容疑者（40）を現行犯逮捕したと報じた。また「人生が嫌になった。誰でもいいから殺そうと思った。襲いやすそうな人を探して目的もなく歩いていた」などの供述も伝えた。

さらに秋江さんの娘が取材に応じ「自分が一緒に行ってあげればよかったな、2人でいれば襲われなかったのかなとか、自分が一人で行くとか、いろいろ方法があった」など、後悔の念を吐露。桑野容疑者の供述について、「自分も生きていてそういう思いになることはあるし、人生うまくいかないことばかりのほうだと思うですけど、人を襲ったり、人に危害を加えるということは普通思いつかない。それがやっぱり、自分の中では許せない。きちんと罪を償って欲しい」と語る様子も映された。

小川は「今回、娘さんは取材に答えるかどうかを大変迷われたということですけど、こんな思いを誰にもして欲しくない、という気持ちでお答えくださったそうです」と、報道の経緯を説明。神妙な表情で「振り絞るような言葉で語ってくださいましたね」と話した。