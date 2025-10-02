ロックバンド、クリープハイプのボーカル・ギターで作家の尾崎世界観（40）が1日、TBS系報道番組「news23」（月〜金曜午後11時）に生出演。東京都町田市のマンションで30日、住人の70代女性が男に刺され亡くなった事件についてコメントした。

番組では、9月30日午後7時10分ごろ東京・町田市で発生した事件を報道。マンションの外階段で、住人の秋江千津子さん（76）が腹部などを刃物で刺され死亡し、町田署が殺人未遂の疑いで、同市の自称派遣社員桑野浩太容疑者（40）を現行犯逮捕したと報じた。また「人生が嫌になった。誰でもいいから殺そうと思った。襲いやすそうな人を探して目的もなく歩いていた」などの供述も伝えた。

さらに秋江さんの娘が取材に応じ「自分が一緒に行ってあげればよかったな、2人でいれば襲われなかったのかなとか、自分が一人で行くとか、いろいろ方法があった」など、後悔の念を吐露。「きちんと罪を償って欲しい」と語る様子も映された。

芥川賞候補に2度ノミネートされるなど作家としても活動する尾崎は「インタビューの声から、何とも言えない、やるせない、いろんな気持ちが伝わってきて、プロとして、ミュージシャンとしていろんな言葉を書いているんですけど、こういう声を前にすると、何も言葉にできなくて、つくづく情けないんですけど…」と、時折言葉に詰まりながらコメント。神妙な表情で「やっぱりこういう気持ちこそを、これから言葉にしていかないといけないと思いました」と語った。