無印良品を展開する株式会社良品計画は、「真空断熱構造 保温保冷ボトル」シリーズ15アイテムを、2025年10月8日（水）から全国の無印良品の一部店舗とネットストアにて順次発売します。

「真空断熱構造 保温保冷ボトル ハンドルタイプ」（シルバー）

記事のポイント プラスチックごみ削減などの環境配慮のためにマイボトルを持ち歩く人が増えています。こちらの保温保冷ボトルは、あたたかい／冷たい飲み物のどちらにも対応しているので、1年中使用可能。新たに大容量750mlボトルも追加されたので、夏場など汗をかく季節にも◎。

「真空断熱構造 保温保冷ボトル」シリーズは、パッキン一体型構造の蓋を採用し、パッキンの付け忘れや洗浄時の紛失の心配がありません。

ボトル本体は「ステンレス鋼」・「銅メッキ」・「真空層」・「ステンレス鋼」の四層式になっており、高い保温・保冷力で長時間飲み物の温度をキープします。

「真空断熱構造 保温保冷ボトル ハンドルタイプ」（黒）

キャップを閉めるための螺旋状の溝であるネジ山のない部分を長くすることで、唇の触れる部分が滑らかになり、やさしい口当たりになっています。また、金属特有のにおいを感じにくい鏡面仕上げを採用しています。

本体内側には、においや茶渋の汚れが付きにくいクリーンミラー加工を施しています。また、食器洗い機対応のため、手洗いの手間が省けます。

シリーズ共通口径となっているので、本シリーズを複数持っている場合、サイズや蓋の形状にかかわらず、蓋と本体を組み合わせることができます。使用する際の用途や容量に応じて付け替えることが可能です。

↑フラットタイプとフタの付け替えが可能。

夏の気温上昇やアウトドア需要に応え、より多くの飲み物を持ち運べる大容量750mlサイズが新たに追加されています。

【商品ラインナップ】

商品名規格（容量・カラー）税込 価格販売 開始日真空断熱構造 保温保冷ボトル ハンドルタイプ350mL グレーベージュ・黒・(シルバー)\1,99010/8(水)真空断熱構造 保温保冷ボトル ハンドルタイプ500mL グレーベージュ・黒・(シルバー)\2,29010/8(水)真空断熱構造 保温保冷ボトル ハンドルタイプ750mL グレーベージュ・黒・(シルバー)\2,49010/8(水)真空断熱構造 保温保冷ボトル フラットタイプ350mL グレーベージュ・黒・(シルバー)\1,79010/8(水)真空断熱構造 保温保冷ボトル フラットタイプ500mL グレーベージュ・黒・(シルバー)\1,99010/8(水)

無印良品 「真空断熱構造 保温保冷ボトル」シリーズ 発売日：2025年10月8日

