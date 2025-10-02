100均なら安くて種類豊富だよ！「もう他所では買えなくなった！」トラベルグッズ

キャリーケースのほかの人も似たようなものを持っていて、ぱっと見で区別がつかないというプチストレスを解消したり、万一のロストバゲージの際にネームタグ。トラベルグッズのあるショップなどでも購入可能ですが、ダイソーで110円（税込）可愛くて便利なものが買えるんです！早速チェックしていきましょう♪

商品情報

商品名：ネームタグ（山）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

デザインが最高！ダイソーで見つけた可愛い『ネームタグ』

今回ご紹介するのはダイソーで見つけた『ネームタグ（山）』。商品名には山とありますが、富士山のようなデザインです。

素材は柔らかい塩化ビニル樹脂なので、キャリーケースなどに付けても傷つきにくそうです！

背面には透明ポケットと、連絡先カードが入っています。連絡先カードには名前、電話番号、住所、メールアドレスを書くことができます。

ただ個人情報が丸見えになるデザインなので、十分気を付ける必要がありそうです。

外れにくいネジ式リングがうれしい！100円でも可愛くて便利なトラベルグッズ

ネームタグにはネジ式リングキーホルダーが付いていて、留め具をくるくると回してつけ外しするタイプ。

そのためそう簡単に外れることはありませんよ。

実際に使ってみるとこんな感じ。目を惹くデザインで、目印としても活躍してくれます。旅行のお供にぴったりなアイテムです。

今回はダイソーで購入した『ネームタグ（山）』をご紹介しました。売り場にはこのほかにも可愛いデザインや、ユニークなデザイン、上品で大人っぽい高見えデザインのものまで並んでいました。

基本的には110円（税込）で買えるものばかりなので、ネームタグを探しているという方はぜひダイソーをチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。