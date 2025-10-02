100均なら安くて種類豊富だよ！「もう他所では買えなくなった！」トラベルグッズ
キャリーケースのほかの人も似たようなものを持っていて、ぱっと見で区別がつかないというプチストレスを解消したり、万一のロストバゲージの際にネームタグ。トラベルグッズのあるショップなどでも購入可能ですが、ダイソーで110円（税込）可愛くて便利なものが買えるんです！早速チェックしていきましょう♪
商品名：ネームタグ（山）
商品情報
価格：￥110（税込）
販売ショップ：ダイソー
デザインが最高！ダイソーで見つけた可愛い『ネームタグ』
今回ご紹介するのはダイソーで見つけた『ネームタグ（山）』。商品名には山とありますが、富士山のようなデザインです。
素材は柔らかい塩化ビニル樹脂なので、キャリーケースなどに付けても傷つきにくそうです！
背面には透明ポケットと、連絡先カードが入っています。連絡先カードには名前、電話番号、住所、メールアドレスを書くことができます。
ただ個人情報が丸見えになるデザインなので、十分気を付ける必要がありそうです。
外れにくいネジ式リングがうれしい！100円でも可愛くて便利なトラベルグッズ
ネームタグにはネジ式リングキーホルダーが付いていて、留め具をくるくると回してつけ外しするタイプ。
そのためそう簡単に外れることはありませんよ。
実際に使ってみるとこんな感じ。目を惹くデザインで、目印としても活躍してくれます。旅行のお供にぴったりなアイテムです。
今回はダイソーで購入した『ネームタグ（山）』をご紹介しました。売り場にはこのほかにも可愛いデザインや、ユニークなデザイン、上品で大人っぽい高見えデザインのものまで並んでいました。
基本的には110円（税込）で買えるものばかりなので、ネームタグを探しているという方はぜひダイソーをチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。