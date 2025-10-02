『美女と野獣』モチーフのローズギフトも！AMOROSA MODERNOeギフトサービス
プリザーブドフラワーギフトショップ「AMOROSA MODERNO(アモローサモデルノ)」が、eギフトサービス『AnyGift(エニーギフト)』を導入し、住所を知らない相手にもLINEやメールで気軽にギフトを贈れるサービスを開始しました。
ディズニー映画『美女と野獣』をモチーフにしたローズギフトなど、人気商品が対象です。
AMOROSA MODERNO(アモローサモデルノ) eギフトサービス
プリザーブドローズの女王とも呼ばれる「AMOROSA」を使ったローズギフトブランド「AMOROSA MODERNO」に、eギフトサービスが登場。
これまでプレゼントを贈る際に相手の住所を確認する必要がありましたが、その手間なくスマートにギフトを贈れるようになりました。
SNSでつながる友人、職場の同僚、そして応援している“推し”など、大切な人への贈り物の選択肢が広がります。
「AMOROSA MODERNO eギフト」の特徴
eギフトサービスは、相手の住所を知らなくてもLINEやメールでギフトを贈れるのが最大の魅力です。
購入後に発行されるURLを送るだけで、サプライズプレゼントも気軽にできます。
また、購入時には贈り主の名前とメッセージが書けるデジタルメッセージカードを添えることが可能。
受け取る側は会員登録不要で、入力した住所が贈り主に伝わる心配もないため、安心して利用できます。
eギフトの利用方法
贈り方
贈り方は簡単3ステップ。
まず商品ページで「住所を知らない相手にeギフトで贈る」を選択し、デジタルメッセージカードを作成します。
購入が完了するとeギフトの受け取りURLが発行されるので、LINEやメールなどで相手に送れば完了です。
受け取り方
受け取る側は、届いたURLを開いてお届け先情報を入力するだけ。
入力した住所は贈り主には伝わらないので、プライバシーも守られます。
後日、入力した住所に商品が配送されます。
eギフト対象商品（一部）
「AMOROSA MODERNO」で人気のドラマティックなローズギフトがeギフトの対象になっています。
【eギフト】リトルベルディズニーエディション(美女と野獣) (プリザーブドフラワー)
大切な人を愛し、愛される存在へと変わる姿を描いたディズニー映画『美女と野獣』の物語。
その物語のキーアイテムである運命のバラが、プリザーブドフラワーギフトとして登場しました。
告白やプロポーズなどの特別な瞬間を一層輝かせます。
【選べるeギフト】ザ・ワン (プリザーブドフラワー)
受け取る側が4つのカラーから好きな色を選べる「選べるeギフト」対象商品です。
「The ONE(ザ・ワン)」とは、英語で「ただひとりの大切な人」という意味。
黒のロングボックスを開けると、天然ダイヤモンドとラメが煌めく大輪のバラが現れ、特別な瞬間を永遠の思い出に変えます。
住所を聞く手間や、サプライズが難しくなるといった悩みを解決してくれるeギフトサービス。
大切な人への想いを、AMOROSA MODERNOのドラマティックなローズギフトでスマートに伝えられます。
AMOROSA MODERNO(アモローサモデルノ)で始まった、eギフトサービスの紹介でした！
