◆米大リーグ ワイルドカードシリーズ第２戦 ドジャース―レッズ（１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が１日（日本時間２日）、ワイルドカードシリーズ第２戦となる本拠地・レッズ戦に先発。今季のポストシーズン（ＰＳ）初登板で、５回まで２失点と好投している。

初回。２死一塁から４番のＡ・ヘイズの打球を右翼のＴ・ヘルナンデスがまさかの落球で２死二、三塁となると、５番スチュワートに右前へ先制の２点適時打を浴びた。低めのスプリットを見逃される場面も多く、２６球を要するなど珍しく苦しい立ち上がりとなった。２回は速球中心の配球に切り替え、２奪三振で３者凡退と復調の気配を見せた。

４回まで１０者連続アウトと完全に立ち直った右腕。ベンチでは捕手のロートベットと綿密に話し合う姿もあった。チームが逆転した直後の５回も７番スティーブンソンをカーブ、９番マクレーンを９６・８マイル（約１５５・８キロ）直球で空振り三振。１３者連続アウトと圧倒した。

前日３０日（同１０月１日）には９月の月間ＭＶＰが発表され、３、４月に続いて今季２度目の同賞に輝いた右腕。９月は４試合で１勝ながら、２７イニングを投げて２失点、被安打７、３４奪三振、防御率０・６７と圧巻の数字を残した。

渡米２年目で初の開幕投手を務めた今季は３０試合で１２勝８敗、リーグ２位の防御率２・４９、被打率１割８分３厘はメジャートップだった。チームでは唯一ローテを守り切り、９月６日（同７日）の敵地・オリオールズ戦で９回２死までノーヒットノーランの快投。レギュラーシーズン最終登板となった同２５日（同２６日）の敵地・Ｄバックス戦では日本人では史上７人目のシーズン２００奪三振にも到達し、この試合で４年連続の地区優勝を決めた。１７回１／３連続無失点の無双状態で２年連続のＰＳに臨む山本はサイ・ヤング賞候補にも挙がっている。

ルーキーとして初めて経験した昨年のＰＳは、パドレスとの地区シリーズ（Ｓ）第１戦先発を任されたが、初回に３点を失うなど３回５安打５失点。それでも、勝てばリーグ優勝決定Ｓ進出、負ければ敗退という運命の地区Ｓ第５戦では５回２安打無失点と好投。ダルビッシュとの投げ合いを制し、この一戦が球団４年ぶりの世界一につながった。ヤンキースとのワールドシリーズ第２戦では７回途中１安打１失点で白星をマーク。ＰＳは計４試合で２勝０敗、防御率３・８６だった。