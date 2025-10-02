¡Öµ¤»ý¤Á°¤¯¤ÆÉÝ¤¤¡×¡Ä¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤òÅÜ¤é¤»¤¿½÷Í¥¤ÎÀµÂÎ
¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤¿¤Á¤¬¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë½÷Í¥¤ÎÅÐ¾ì¤Ë·ã¤·¤¯È¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
9·î30Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢APÄÌ¿®¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Î½÷Í¥·ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¨¥ê¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¥ë¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ç¥ó»á¤¬ÀßÎ©¤·¤¿AIÀ©ºî²ñ¼Ò¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥¯¥ë6¡ÊParticle6¡Ë»±²¼¤ÎAI¥¿¥ì¥ó¥È¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÖXicoia¡×¤¬ÃÂÀ¸¤µ¤»¤¿AI½÷Í¥¥Æ¥£¥ê¡¼¡¦¥Î¡¼¥¦¥Ã¥É¤¬Àµ¼°¤Ë³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¥Î¡¼¥¦¥Ã¥É¤ÏÆ±27Æü¡¢¥¹¥¤¥¹¡¦¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥Ò±Ç²èº×¤Î´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç½é¤á¤Æ°ìÈÌ¤Ë¸þ¤±¤Æ¸ø¼°¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¾ì¤Ç¥Õ¥§¥ë¥Ç¥ó»á¤Ï¡¢¥Î¡¼¥¦¥Ã¥É¤¬¶á¤¯·ÝÇ½¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¤ÈÀµ¼°·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¥Õ¥§¥ë¥Ç¥ó¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ë¥Î¡¼¥¦¥Ã¥É¤ò¸ø³«¤·¤¿»þ¡¢¿Í¡¹¤Ï¡Ø¤¢¤ì¤Ï²¿¡©¡Ù¤È¤¤¤¦È¿±þ¤ò¼¨¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¿ô¥«·î°ÊÆâ¤Ë¥Î¡¼¥¦¥Ã¥É¤òÂåÍý¤¹¤ë¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¤òÈ¯É½¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
±Ñ¹ñ¼°¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Î¥Î¡¼¥¦¥Ã¥É¤Ï¡¢º£Ç¯5·î¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò³«Àß¤·¡¢²¾ÁÛ¤Î¡ÖÆü¾ï¡×¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤È¸òÎ®¤·¤Æ¤¤¿¡£
¥Î¡¼¥¦¥Ã¥É¤¬Àµ¼°¤Ë³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¡¢ÍÌ¾¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÇÐÍ¥¤¿¤Á¤Ï¶¯¤¯È¿È¯¤·¤¿¡£
±Ç²è¡Ø¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥á¥ê¥Ã¥µ¡¦¥Ð¥ì¥é¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤³¤ÎAI½÷Í¥¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÇÐÍ¥¤¿¤Á¤Ï¤½¤Î²ñ¼Ò¤ò¸«¸Â¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤Ê¤ó¤Æµ¤»ý¤Á°¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¸µ»ÒÌò½÷Í¥¤Î¥Þ¥é¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤Ï¡Ö¤³¤ÎAI½÷À¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë´é¤òÅð¤Þ¤ì¤¿²¿É´¿Í¤â¤Î¼ã¤¤½÷À¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¡©¡¡¤½¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¿Í¤µ¤¨¸Û¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¹Ó¤²¤¿¡£
±Ç²è¡Ø¥ª¥Ã¥Ú¥ó¥Ï¥¤¥Þ¡¼¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥¨¥ß¥ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥ó¥È¤â¥Î¡¼¥¦¥Ã¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤È¤Æ¤âÉÝ¤¤¡×¤È¤·¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¿Í´ÖÅª¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÃ¥¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Á´ÊÆ±Ç²èÇÐÍ¥ÁÈ¹ç¡ÊSAG¡ÝAFTRA¡Ë¤ÏÆ±ÆüÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¡¢¡Ö¥Î¡¼¥¦¥Ã¥É¤ÏÇÐÍ¥¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡Ö¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥×¥í¤ÎÌò¼Ô¤¿¤Á¤Î»Å»ö¤òµÛ¼ý¤·¤¿¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¥×¥í¥°¥é¥à¤¬ºî¤ê½Ð¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖÇÐÍ¥¤¿¤Á¤Î±éµ»¤òÅð¤ß¡¢Èà¤é¤Î»Å»ö¤òÃ¥¤¤¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤¿¤Á¤ÎÀ¸·×¤ò¶¼¤«¤·¡¢¿Í´Ö¤Î·Ý½ÑÀ¤òÂ»¤Ê¤¦¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤À¤í¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
ÏÀÁè¤¬¹¤¬¤ë¤È¡¢¥Õ¥§¥ë¥Ç¥ó»á¤ÏÀ¼ÌÀ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖAI½÷Í¥¤Ï¿Í´Ö¤Ë¼è¤Ã¤ÆÂå¤ï¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿·¤¿¤ÊÁÏºî¤ÎÊýË¡¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡Ö¥¢¥Ë¥á¤ä¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¦¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¿·¤¿¤Ê·Ý½ÑÅª¥Ä¡¼¥ë¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£