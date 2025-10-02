リスクモンスターチャイナが、2025年10月9日より新サービス「中国企業コンプラチェックレポート」の提供を開始します。

中国企業との取引におけるコンプライアンスリスクを専門家が分析し、ヒートマップ形式で可視化する調査レポートです。

リスクモンスターチャイナ「中国企業コンプラチェックレポート」

提供開始日：2025年10月9日

価格：会員価格 4,000元(税込)

納期：9営業日

※本サービスは、リスクモンスターチャイナ会員および中国調査レポート利用企業に限定して提供されます。

中国市場における法規制や商習慣は複雑化しており、コンプライアンス体制の整備は日系企業にとって喫緊の課題となっています。

本サービスは、中国企業に対する訴訟・制裁・行政処分などのリスク情報をまとめた約15ページの調査レポート。

企業本体だけでなく役員・株主・関連会社までを対象に調査し、取引先調査や新規進出検討におけるリスク把握を支援します。

ヒートマップでリスクを可視化

本レポートでは、訴訟記録、贈収賄、政府ブラックリスト、行政処分、ネガティブ報道といった多角的な情報分析に基づき、リスク度合いを5段階評価。

ヒートマップ形式で示すことで、リスクの所在を直感的かつ一目で把握できるよう設計されています。

また、実質的支配関係を図解で示すなど、複雑な関係性も分かりやすくまとめています。

多角的な調査で実態に迫る

レポートには、リスク評価だけでなく、企業の多面的な情報を掲載しています。

サプライヤーや顧客へのインタビューにより、外部からの客観的評価を確認できる「第三者評価」の項目もその一つです。

さらに、企業の代表者が関与する別会社の運営状況や、対外投資先の情報もカバーしており、多角的な視点からリスクを洗い出します。

中国でのビジネス展開において、取引先調査や新規進出検討時のリスク把握は不可欠です。

本レポートは、精度の高い情報と専門家の分析によって、企業の安心・安全な事業展開を強力にサポートしてくれます。

リスクモンスターチャイナの新サービス「中国企業コンプラチェックレポート」の紹介でした！

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 中国企業のコンプライアンスリスクを可視化！リスクモンスターチャイナ「中国企業コンプラチェックレポート」 appeared first on Dtimes.