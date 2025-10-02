専門店超えちゃったかもしれん…気づくと無意識に手を伸ばしちゃう100均帽子

今回ご紹介するのはダイソーのファッションアイテム。なんと330円（税込）で、使い勝手のいいナイロンキャップが購入できちゃうんです！シンプルながらもクオリティが高く、近所の散歩からおでかけまで活躍してくれるキャップ。サイズの調整もできてバックルもついている機能性も◎なアイテムですよ。早速ご紹介します。

商品情報

商品名：ナイロンキャップ（オリーブ）

価格：￥330（税込）

頭周り（約）：58cm

販売ショップ：ダイソー

これで300円は買い！ダイソーで見つけた『ナイロンキャップ』

今回ご紹介するのはダイソーで購入した『ナイロンキャップ（オリーブ）』。シンプルながらも使い勝手のいいデザインとカラーで、筆者は購入して以来ヘビロテしています。

とても100均商品には見えないクオリティですが、お値段は330円（税込）。この価格で購入できるとは、さすがダイソーです。

100均アイテムにしてはめずらしく、手洗いであれば洗濯が可能。とくに頭部は汗をかきやすいので、お手入れができるのは助かりますね。

サイズ調整可能でバックル付き！ヘビロテ間違いなしのキャップ

頭周りは58cm。後ろの部分はゴムではありませんが、無段階にサイズ調整が可能です。

またバックル付きなのでお団子ヘアや、ポニーテールなどを通していてもサッと着脱可能です。

着用感としてはとにかく軽いという印象。光にかざすと透けるほど薄いため、とにかく軽量です。

フィット感はいいのですが、通気性がいいので蒸れにくく、かぶっている感じがしませんでした。

しわのある素材感なので、型崩れやたたみじわも気になりにくいのもうれしいポイント。そのため筆者はバッグの中に折り畳んで持ち運んでいるのですが、気になる点があるとすればつばの形がしっかりしているので、完全に折りたたむことはできません。

ですが、つばの形がしっかりとしているからこそ、きちんと感があるというデザインでもあるので筆者としては許容範囲です。

今回はダイソーで購入した『ナイロンキャップ（オリーブ）』をご紹介しました。近所にちょっと散歩しに行きたいというシーンはもちろん、普段使いにもピッタリなアイテムなのでぜひチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。