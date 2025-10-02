フレッシュネスバーガーが、16時以降にサクッと楽しめる、お酒とおつまみのセット「フレバルセット」の提供をスタート。

朝・昼・夜のライフスタイルに寄り添うサードプレイスへとさらに進化するフレッシュネスバーガーが、夜を拓く新習慣を提案します！

フレッシュネスバーガー「フレバルセット」

販売期間・対象時間：2025年10月8日（水）より、16時〜CLOSEまで

販売店舗：全国のフレッシュネスバーガー店舗 ※球場店舗・空港店舗・動物園店舗を除く

※フードメニューラインナップは店舗により異なります

※ビールの取り扱いは店舗により異なります

商品名・価格（税込）：

フレバルセット（1ドリンク＋1フード）650円(税込)／750円(税込) ※選択するフードの種類で価格が異なりますアルコール 290円(税込)フード 390円(税込)／490円(税込) ※選択するフードの種類で価格が異なります

2025年10月8日より全国のフレッシュネスバーガーでは、夜の時間帯需要を強化する新施策「フレバル」をスタート。

「ヨルカフェ」として展開していた夜メニューを刷新し、アルコールや夜限定メニューを気軽に楽しめる内容にリニューアルします☆

国産生野菜の使用や店内仕込みなど、“ひと手間”を惜しまない姿勢を大切にし、ハンバーガーチェーンでありながらもくつろぎの場としてのブランドを築いてきたフレッシュネスバーガー。

来店はランチタイムが中心でしたが、今後はカフェタイムや夜の時間にも利用シーンを広げ、朝・昼・夜それぞれのライフスタイルに寄り添う居場所として進化を目指します。

「フレバル」は、16時以降に楽しめる、夜限定の新メニュー企画。

生ビールやハイボール、オリジナルサワーなど多彩なアルコールと、お酒に合うフードが「フレバルセット」として提供されます！

「フレバルセット」の価格設定は650円と750円で、セットに選んだフードによって変化。

お酒やフードは単品での注文も可能です。

ガーリックポテトやオニオンフライ、スモークチーズフライにアボカドサルサなど、フードは“ひと手間”を加えたこだわりも見えます☆

秋冬限定のオニオンリングは、厚切り玉ねぎを店舗で衣付けしたスパイシーな一品です。

アボカドサルサは生アボカドを店舗でカットし、丁寧に仕上げています！

また、1皿で2種類を味わえる「ガーリックシュリンプ＆ポテト」や「フィッシュ＆ポテト」など、ちょこっとつまめるサイズ感も魅力。

仕事帰りやお出かけ帰りに、居酒屋ほど構えず、カフェより自由に過ごせる場所へとフレッシュネスバーガーが進化します☆

“夜のサードプレイス”として、気軽に立ち寄れる夜の新しい選択肢の提案です！

夜の新提案として、フレッシュネスバーガーがアルコールとお酒に合うフードのセットを気軽な価格帯で登場。

フレッシュネスバーガーの「フレバルセット」は、2025年10月8日より16時以降に提供開始です☆

