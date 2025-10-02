目で見てわかるって安心♡ありそうでなかった100均便利グッズ

冬が近づくとストレスになるのが静電気。いたるところでバチバチと発生して、地味に痛いですよね。そこでおすすめしたいのがダイソーの静電気対策グッズ。今回は車のドアなどに触れる前にサッと使えるキーホルダーをご紹介します。目に見えて効果がわかるので、安心感◎なアイテムですよ！

商品情報

商品名：静電気除去キーホルダー

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

これからの季節に持っておきたい！ダイソーで見つけた『静電気除去キーホルダー』

これからの季節で怖いのが静電気。とくに筆者は電気体質なのか、この季節がやってくるといろんなところでバチバチと静電気が発生してしまいます…。

そこで購入したのがダイソーの『静電気除去キーホルダー』。電池や電源などは不要で、サッと使えるアイテムです。

この先端部分を車のドアなどの金属部分に近づけるだけで、静電気を除去できるというスグレモノ。

ランプが光ったら除去効果が働きます。そのまま『静電気除去キーホルダー』を握っていた手で貴金属部分に触れれば、バチっと来ることはありませんよ。

目で見て効果がわかるので、安心して触れるのがうれしいポイント。ボールチェーン付きで、車のカギなどに付けておけば取り出しもラクラクです。

洋服の対策ならスプレータイプがおすすめ！

商品名：静電気ガードミスト（300mL）

価格：￥220（税込）

内容量：300mL

販売ショップ：ダイソー

ニットなどの洋服の静電気対策をするのであれば、ダイソーの『静電気ガードミスト（300mL）』がおすすめ。

シュッとスプレーするだけでさわやかな香りと、静電気の防止をしてくれるスグレモノ。220円（税込）とお手頃価格なので、お試し感覚で購入できるのもうれしいポイントです。

今回はダイソーの静電気対策グッズをご紹介しました。売り場にはこのほかにもさまざまな静電気対策グッズが並んでいるので、本格的な冬がやってくる前にぜひチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。