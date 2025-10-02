クリームチーズと砂糖不使用のジャムをサンド！フレッシュネスバーガー「作りたてスコーンサンド」
フレッシュネスバーガーに、3種の「作りたてスコーンサンド」が新登場。
香り高くリニューアルしたドリップコーヒーも登場し、フレッシュネスバーガーのカフェ時間が新しくなります☆
フレッシュネスバーガー「作りたてスコーンサンド」
販売期間：2025年10月8日（水）〜終日販売
販売店舗：全国のフレッシュネスバーガー店舗 ※球場店舗・動物園店舗を除く
2025年10月8日より、全国のフレッシュネスバーガー店舗に、店内で仕上げる「作りたてスコーンサンド」3種が登場。
香り高くリニューアルした新ドリップコーヒーも登場し、ハンバーガーだけでなくコーヒーやスイーツをきっかけに立ち寄れる“バーガーカフェ”としての魅力を高めます！
国産生野菜の使用や店内仕込みなど、“ひと手間”を惜しまない姿勢を大切にしながら、ハンバーガーチェーンでありながらもくつろぎの場としてのブランドを築いてきたフレッシュネスバーガー。
新しいスイーツとドリップコーヒーの提供で「日常の中のサードプレイス」として、様々なシーンで利用できる場所へと進化します。
作りたてスコーンサンド
価格（税込）：各390円
種類：マーマレード＆クリームチーズ、ブラックチェリー＆クリームチーズ、アップルシナモン＆クリームチーズ
「作りたてスコーンサンド」は、注文ごとにグリドルでリベイクし、その場でサンドする“ひと手間”仕様。
外はふんわり・中はしっとりの香ばしいスコーンに、なめらかで酸味がある北海道産クリームチーズと、砂糖不使用で果実本来の甘さを濃縮したフルーツジャムをサンドします。
その場でサンドするジャムは「マーマレード」「ブラックチェリー」「アップルシナモン」の3種が用意されます。
「マーマレード」は、オレンジ果肉の甘味とピールのほど良い苦味が特徴。
濃厚でコクのある果実の甘さの「ブラックチェリー」や、りんごの甘酸っぱさとシナモンが合わさった「アップルシナモン」の風味豊かな味わいも選べます！
どのジャムを選ぶか迷ってしまいそうな「作りたてスコーンサンド」は、コーヒーとの相性も抜群です☆
ドリップコーヒー
価格（税込）：S 290円、T 360円、G 430円
新しくなった「ドリップコーヒー」は、「ブラジル」「グァテマラ」「ホンジュラス」をブレンド。
「ブラジル」のコクあるマイルドさと「グァテマラ」の豊かな甘味、「ホンジュラス」の爽やかな酸味を、バランス良く組み合わせたオリジナルブレンドです！
香ばしさを引き立てる焙煎方法で、爽やかさとほどよいビター感をあわせ持ち、ハンバーガーにもスイーツにも合う味わい。
後味が軽やかで、スッキリした味わいのコーヒーに仕上げられています。
従来のモカブレンドコーヒーからリニューアルし、より食事ともスイーツとも調和しやすい風味へと進化しました☆
お得なドリンクセット
価格（税込）：プレミアムドリンクセット ＋360円、レギュラードリンクセット ＋280円
※どちらもセットドリンク(トールサイズ)より好きな一品を選べます
※店舗によりドリンクの種類は異なります
新商品「作りたてスコーンサンド」や、既存商品「揚げたてチュロス」とドリンクを一緒に楽しめる、お得なドリンクセットも提供。
「プレミアムドリンクセット」はプラス360円で楽しめ、人気の「フレッシュレモネード」や「こだわりミルクフォームのカフェラテ」などが選択できます！
プラス280円で楽しめる「レギュラードリンクセット」は、新しくなった「ドリップコーヒー」や「オーガニックティー」「ノンカフェインのハーブティー」などが選択可能です☆
カフェ時間にぴったりな、ひと手間かけた新しいスイーツメニューが登場。
フレッシュネスバーガーの「作りたてスコーンサンド」は、2025年10月8日より発売です！
続きを見る
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post クリームチーズと砂糖不使用のジャムをサンド！フレッシュネスバーガー「作りたてスコーンサンド」 appeared first on Dtimes.