ÆüËÜ¥Ï¥à¡¡¼ÆÅÄ¤¬CSÀÚ¤ê»¥¤â¡¡19ºÐ¥É¥é1¤¬1·³¹çÎ®¤Ø
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì±¦ÏÓ¡¦¼ÆÅÄ»â»ÒÅê¼ê¡Ê19¡Ë¤¬¤¤ç¤¦2Æü¤ÎËÜµòÃÏ¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¤ÎÁ´ÂÎÎý½¬¤«¤é1·³¹çÎ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬1Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¹âÂ´¥ë¡¼¥¡¼¤Ê¤¬¤é¡¢º£µ¨¤Ï1·³¤Ç4»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢ºÇÂ®154¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£11Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¤ËÈ÷¤¨¤ÆÄ´À°¤·¡¢²¼¹î¾å¤Ç¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Ø¡¢¡ÖÀÚ¤ê»¥¡×¤È¤·¤ÆÅêÆþ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡
¡¡ÀÜÀï¤ÎËö¤Ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤ÀÆüËÜ°ì¤Ø¤ÎÆ»¤Ï»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¾±´ÆÆÄ¤¬¡Ö¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ÈÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤àÃæ¤Ç¡¢CSÆÍÇË¤Î¤¿¤á¤Î¥Ô¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¡¢19ºÐ¤Î¥ë¡¼¥¡¼¤¬1·³¤Ë²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡CS¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢14¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¥¨¡¼¥¹¡¦°ËÆ£¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤ë4Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¡ÊZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë¤ËÀèÈ¯Í½Äê¡£¤½¤Î¸å¤Ë¡¢Ãæ6Æü¤Ç11Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈS½éÀï¤Ë¸þ¤«¤¦¸«¹þ¤ß¤À¡£¸½¾õ¤ÎÀèÈ¯¿Ø¤Ï°ËÆ£¤ÎÂ¾¤ËËÌ»³¡¢Ã£¡¢Ê¡Åç¡¢²ÃÆ£µ®¤Î5¿Í¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏºÇÂç6»î¹ç¤Ç¡¢»Ä¤ëÀèÈ¯¤Î1ÏÈ¤Ë¼ÆÅÄ¤¬È´¤Æ¤¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç4»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¾¡ÇÔ¤ÏÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ËÉ¸æÎ¨2¡¦92¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£7·î26Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ç½éÅÐÈÄ½éÀèÈ¯¤·¡¢3²ó´°Á´Åêµå¤ÈÁ¯Îõ¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢8·î23Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ç¤Ï¥×¥í½é¤ÎÃæ·Ñ¤®ÅÐÈÄ¤â·Ð¸³¡£2²ó2/3¤ò4°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¡¢¥×¥í½é¥Û¡¼¥ë¥É¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£±¦ÏÓ¤ÎºÍÇ½¤Ë¤Û¤ì¹þ¤à¿·¾±´ÆÆÄ¤â¡ÖÂç»ö¤Ê°ìÀï¤ÇÅê¤²¤µ¤»¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¼ÆÅÄ·¯¤Ê¤éÂç¾æÉ×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÍÞ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬ÂçÂç¹ê»þÂå¤ÏºÇÂ®149¥¥í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆþÃÄ¤«¤é1Ç¯¤â¤¿¤¿¤º¤Ë5¥¥í¥¢¥Ã¥×¤ÎºÇÂ®154¥¥í¤ÈµÞÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¡¢Éð´ï¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ÎÀ©µåÎÏ¤â¹â¤¤¡£Í¥¾¡Áè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤â¡¢¡ÖÃ±½ã¤ËÅê¤²¤é¤ì¤ë¡¢Áê¼ê¤ÈÂÐÀï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¶¯¿´Â¡¤Ö¤ê¤â¼ÆÅÄ¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¤ÇÎÞ¤ò¤Î¤ó¤À¡£º£Ç¯¤â¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¾ù¤Ã¤¿¤¬¡¢²¼¹î¾å¤Ç¤ÎÆüËÜ°ì¤Ï¾ù¤ì¤Ê¤¤¡£¥ë¡¼¥¡¼¤¬¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÈëÌ©Ê¼´ï¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£