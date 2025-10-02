北海道の素材を活かしたこだわりのスイーツ！aoka(アオカ)「キャラメルバームクーヘン」

北海道で誕生したスイーツブランド「aoka(アオカ)」が、2025年9月に公式オンラインストアをオープン。

第1弾商品として販売を開始した「キャラメルバームクーヘン」が、大きな反響を呼び、わずか3日で完売するほどの人気となっています。

aoka(アオカ)「キャラメルバームクーヘン」

販売場所：aoka公式オンラインストア

販売状況：2025年9月販売分は完売。次回販売は約1ヶ月後の見込み

「キャラメルバームクーヘン」は、ブランド誕生1周年を記念して登場した特別なスイーツ。

これまで百貨店の催事で支持されてきたブランドが、初めて公式オンラインストアで販売した商品です。

ストアオープン直後から大きな反響があり、販売開始からわずか3日で完売となりました。

北海道発のスイーツブランド「aoka(アオカ)」

「aoka(アオカ)」は、「大切な人との関係が、北の大地に広がる青い情景のように美しく輝き続けるように」という想いをブランドコンセプトに掲げるスイーツブランドです。

北海道産の素材を活かしたスイーツを展開しており、これまで大丸札幌店をはじめとする百貨店催事にて多くのファンに支持されてきました。

次回販売は約1ヶ月後を予定

オンラインストアには「即完で購入できなかった」「ぜひ再販してほしい」といった声が多数寄せられ、ブランド誕生からわずか1年で全国的な注目を集める結果となりました。

大人気の「キャラメルバームクーヘン」は、次回販売まで約1カ月ほど待つ見通しです。

現在、お待ちいただく時間にふさわしい、より特別なひと品をお届けできるよう準備が進められています。

ブランド誕生からわずか1年で、オンラインストア販売開始後すぐに完売するほどの人気ぶり。

北海道の素材を活かしたこだわりのスイーツが、多くの人々の心を掴んでいます。

北海道のスイーツブランド「aoka(アオカ)」の「キャラメルバームクーヘン」の紹介でした！

