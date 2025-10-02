太めタイヤで安定した走行性を実現！ジック RENAULT(ルノー)「RENAULT GRAVEL11」

ジック株式会社から、RENAULT(ルノー)ブランドのスタイリッシュな折りたたみ自転車「RENAULT GRAVEL11(ルノー グラベル11)」が登場！

アウトドアから街乗りまで、様々なシーンにフィットする新モデルが、2025年11月中旬に発売予定です。

ジック RENAULT(ルノー)「RENAULT GRAVEL11」

価格：70,000円(税込77,000円)

発売予定日：2025年11月中旬

仕様：

フレーム：Aluminum

折りたたみサイズ：850×400×640mm

本体重量：約11.3kg(ペダル、スタンドを除く)

タイヤサイズ：20×1.95

サドル高さ：760-1000mm

ハンドル高さ：940-1040mm

Component：SHIMANO ALTUS 8speed

カラー：Matte Black、Beige

「行きたい場所へ自由に、気の向くままに出かけよう！」をコンセプトにした、アウトドアの可能性を広げる折りたたみ自転車の新モデル。

折りたたんで車に積んで輪行もでき、アウトドアでの行動範囲をぐんと広げてくれます。

安定した走行性を実現する太めタイヤ

タイヤは20×1.95の太めサイズを採用。

砂利道などの少し荒れた道から街中のアスファルトまで、安定した走行性を実現します。

スタイリッシュでスマートな設計

フレームは、溶接跡が目立たないスムースウェルディング製法で作られており、スタイリッシュなフォルムが魅力です。

また、ケーブル類をフレーム内部に通すインナーケーブルルーティングによって、見た目がすっきりするだけでなく、折りたたみ時にケーブルが引っかかりにくいスマートな設計になっています。

アウトドアに映えるカラーラインナップ

カラーは「Matte Black」と「Beige」の2色展開。

アウトドアから街乗りまで、様々な風景に溶け込む落ち着いたカラーラインナップです。

デザイン性と実用性を兼ね備え、あなたの日常をスタイリッシュに広げてくれる一台です。

ジックから発売されるRENAULT(ルノー)ブランドの折りたたみ自転車「RENAULT GRAVEL11」の紹介でした！

