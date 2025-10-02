太めタイヤで安定した走行性を実現！ジック RENAULT(ルノー)「RENAULT GRAVEL11」
ジック株式会社から、RENAULT(ルノー)ブランドのスタイリッシュな折りたたみ自転車「RENAULT GRAVEL11(ルノー グラベル11)」が登場！
アウトドアから街乗りまで、様々なシーンにフィットする新モデルが、2025年11月中旬に発売予定です。
ジック RENAULT(ルノー)「RENAULT GRAVEL11」
価格：70,000円(税込77,000円)
発売予定日：2025年11月中旬
仕様：
フレーム：Aluminum
折りたたみサイズ：850×400×640mm
本体重量：約11.3kg(ペダル、スタンドを除く)
タイヤサイズ：20×1.95
サドル高さ：760-1000mm
ハンドル高さ：940-1040mm
Component：SHIMANO ALTUS 8speed
カラー：Matte Black、Beige
「行きたい場所へ自由に、気の向くままに出かけよう！」をコンセプトにした、アウトドアの可能性を広げる折りたたみ自転車の新モデル。
折りたたんで車に積んで輪行もでき、アウトドアでの行動範囲をぐんと広げてくれます。
安定した走行性を実現する太めタイヤ
タイヤは20×1.95の太めサイズを採用。
砂利道などの少し荒れた道から街中のアスファルトまで、安定した走行性を実現します。
スタイリッシュでスマートな設計
フレームは、溶接跡が目立たないスムースウェルディング製法で作られており、スタイリッシュなフォルムが魅力です。
また、ケーブル類をフレーム内部に通すインナーケーブルルーティングによって、見た目がすっきりするだけでなく、折りたたみ時にケーブルが引っかかりにくいスマートな設計になっています。
アウトドアに映えるカラーラインナップ
カラーは「Matte Black」と「Beige」の2色展開。
アウトドアから街乗りまで、様々な風景に溶け込む落ち着いたカラーラインナップです。
デザイン性と実用性を兼ね備え、あなたの日常をスタイリッシュに広げてくれる一台です。
ジックから発売されるRENAULT(ルノー)ブランドの折りたたみ自転車「RENAULT GRAVEL11」の紹介でした！
