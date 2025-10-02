CANDY TUNE、初の全国ツアーが横浜で開幕 新曲「アイしちゃってます」「永遠Twilight」を初披露
アイドルグループ・CANDY TUNEの全国ツアー『CANDY TUNE JAPAN TOUR 2025 - AUTUMN - TUNE QUEST』が、1日に神奈川・KT Zepp Yokohamaで幕を開けた。
【ライブ写真】全国ツアーが開幕！CANDY TUNEのKT Zepp Yokohama公演の模様
CANDY TUNEは、今春に開催したホールツアーを成功させ、同日には1stフルアルバム『倍倍FIGHT!』をリリース。SNSで話題となった表題曲「倍倍FIGHT!」をはじめ、グループの“現在地と未来”を映し出す楽曲が詰まった初のフルアルバムとなっている。今ツアーは、全国8都市、全9公演を巡る自身最大規模のライブツアーで、一般発売前に全公演が完売。さらに12月5日には東京ガーデンシアターでの追加公演も決定するなど、その勢いを印象づけている。
今回のツアーは全編バンドセットで構成され、迫力ある演奏とともに「絶対きゃんちゅー宣言っ！」「推し▽好き▽しんどい」（▽＝ハートマーク）「レベチかわいい！」「キス・ミー・パティシエ」などの人気楽曲を立て続けに披露。「ナナイロプロローグ」「君もゾンビですか ゾンビですね」「備えあれば無問題」などの定番曲も加わり、会場は終始熱気に包まれた。
中でも大きな注目を集めたのが、新曲「アイしちゃってます▽」（▽＝ハートマーク）と「永遠Twilight」の初披露。「アイしちゃってます▽」はハッピーな世界観を凝縮したCANDY TUNEらしい一曲で、冒頭から観客の心を掴んだ。一方、「永遠Twilight」では切ないメロディを生かしたバンドアレンジで、これまでにない表現力を発揮。グループの新たな魅力を印象づけるステージとなった。
桐原美月は「このツアーを通してかわいいきゃんちゅーだったり、かっこいいきゃんちゅーだったり、いろんなきゃんちゅーを好きになってくれたらいいなーって思います」と意気込みを語った。また、記念撮影の場面では10月1日が誕生日の小川奈々子をメンバーとファンがサプライズで祝福し、小川は「めっちゃ幸せです」と笑顔で感謝を述べた。
さらに、今春に開催されたホールツアーファイナル（幕張イベントホール）の映像作品の発売が決定し、YouTubeではファンクラブ会員とともに撮影した「倍倍FIGHT!」のスペシャルパフォーマンス映像も公開された。
今後の全国ツアーを通じて、CANDY TUNEの勢いはさらに加速しそうだ。
■『CANDY TUNE JAPAN TOUR 2025 - AUTUMN - TUNE QUEST』スケジュール
10月10日（金）大阪・Zepp Namba
10月11日（土）愛知・Zepp Nagoya
10月16日（木）福岡・Zepp Fukuoka
10月18日（土）広島・BLUELIVE HIROSHIMA
10月23日（木）北海・Zepp Sapporo
10月25日（土）宮城・仙台GIGS
10月30日（木）東京。Zepp Haneda
12月5日（金）東京・東京ガーデンシアター ※追加公演
