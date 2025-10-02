『ラブキャッチャージャパン』シーズン2の鑑賞会が10月1日に配信され、参加者の霜降り明星・せいやと、整形総額1億円のタレント・アレン様が、愛と金について深掘りし、せいやが現在の妻との結婚を決めた特別なエピソードを明かした。

【映像】奥さんと付き合った当時のせいや

ABEMA『ラブキャッチャージャパン』は、真実の愛を求めるラブキャッチャーと、賞金を狙うマネーキャッチャーが、事前にいずれかを選択し、自らが選んだ“正体”を隠した状態で8日間の特別な共同生活に参加する恋愛リアリティー番組である。最終告白において、ラブキャッチャーはマネーキャッチャーに騙されず、ラブキャッチャー同士で真実の愛をみつけられるとカップルが誕生し、一方、マネーキャッチャーはラブキャッチャーを見極め、カップルが成立すると賞金が得られる仕組みとなっている。シーズン2をスタジオで見届けるのは、見取り図の盛山晋太郎とリリー、声優でタレントの木村昴、俳優の山本舞香、YouTuberのとうあ。

せいやとアレン様は、番組のテーマである愛と金について深掘りするため、本編でも実施されていたカードクエスチョン形式で、「恋愛において最も愛を感じた瞬間は？」という質問に答えることに。

アレン様は「ないです〜」と即答、その理由として「恋愛（することが）まずないんで、ないですね」と説明した。アレン様は、大体は“賢者タイム”になったらお互いそろそろ帰ると言い、愛のピークは「果てた瞬間」「帰ってって」と述べ、笑いを誘った。

一方、せいやは「あ、俺これあるわ」と切り出し、今の妻との結婚を決めたきっかけとなるエピソードを告白。せいやがW杯のロケでカタールに行くことがあった際、当時付き合って間もなかった妻が荷造りをしてくれたという。妻は、「鞄のここにティッシュ」など、荷造りがとてもうまかったようで、特に妻が自分の鼻が悪いことを知っていて、ティッシュ多めに入れてくれてたりなど、せいやを思った荷造りだったという。せいやは「普通の恋愛じゃないなっていう」と当時を振り返り「その1個先の愛を感じましたね」とコメント、結婚を決意したきっかけを明かしていた。