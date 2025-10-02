スマートフォンの画面を車のモニターに映し出す！MAXWIN ワイヤレスCarPlay対応アダプター『DA-AD03』

カー用品ブランド「MAXWIN」が、ワイヤレスCarPlay対応アダプター『DA-AD03』の特別割引セールを開始しました！

2025年10月2日から10月31日までの期間、通常価格39,980円のところ100台限定で9,980円の特別価格で販売されます。

スマートフォンの画面を車のモニターに映し出し、双方向で操作が可能になる便利なアイテムです。

MAXWIN ワイヤレスCarPlay対応アダプター『DA-AD03』

価格：通常販売価格 39,980円(税込) → 特別価格 9,980円(税込)

セール期間：2025年10月2日(木)〜2025年10月31日(金)

販売場所：Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピング

数量：100台限定 ※規定数量に達し次第終了

『DA-AD03』は、車のUSBに挿すだけでスマートフォンの画面を純正ディスプレイオーディオの大画面に映し出せるアダプター。

さらに、車のモニターでスマートフォンの操作までできる「MirraTouch Link」機能を搭載しています。

初回だけ設定すればあとは自動接続が可能なので、手軽に車内でのエンタメを充実させられます。

スマホの画面をそのまま車の大画面に

スマートフォンの画面を、愛車のディスプレイオーディオにそのまま映し出せるミラーリング機能を搭載。

CarPlayではできないYouTubeなどの動画視聴や、いつも使っているナビアプリでのナビゲーション、SNSチェックまで、すべて車内で楽しめます。

双方向でのタッチ操作に対応

ディスプレイオーディオのミラーリング画面をスワイプやタップして直接操作可能。

遅延はほとんどなく、普段スマートフォンを使っているかのようなスムーズさで、もちろんスマートフォン側からの操作もできます。

ワイヤレスCarPlayにも対応

有線接続のCarPlayをワイヤレス化できる機能も搭載しています（iPhoneのみ対応）。

一度設定すれば、次回からはエンジンをかけると自動で接続。

画面ミラーリングとワイヤレスCarPlayのモード切替も簡単に行えます。

その他の便利な機能

iPhoneの場合、AirPlayを利用することでスマートフォンの画面がオフでもミラーリング画面の出力を継続でき、バッテリー消費を抑えられます。

また、本体のType-Cポートからスマートフォンへの給電も可能なので、長距離ドライブでも安心です。

履歴や情報が車側に残らないため、レンタカーや社用車での利用にも便利です。

製品仕様

カラー：ブラック

本体サイズ：約W3.4×D9.3×H1.3cm

本体重量：約85g

通常価格から約75%OFFという大変お得な価格で購入できるチャンス！

100台限定のセールなので、気になる方は早めにチェックしてみてください。

MAXWINのワイヤレスCarPlay対応アダプター『DA-AD03』特別割引セールの紹介でした！

