八木勇征、鮮やか青髪×カラコンショット公開「急に…王子出てきてびっくり〜」「きらっきら」
ダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICSのボーカルで俳優の八木勇征（28）が1日、自身のインスタグラムを更新。鮮やかなブルーヘアの最新ショットを公開し、自身も出演するテレ東ドラマNEXT『推しが上司になりまして フルスロットル』（10月8日スタート 毎週水曜 深0：30〜／鈴木愛理主演）を告知した。
【写真】「きらっきら」鮮やかな青髪×カラコンショットを公開した八木勇征
八木は「推しが上司になりまして フルスロットル 本日21時からU-NEXTで独占先行配信開始です」とのコメントとともに、自撮りショットのほか、作中に出てくると思われる“写真集”などを披露した。
この投稿にファンからは「急に…王子出てきてびっくり〜」「氷室旬の写真集是非販売して下さい」「青髪に青コンきらっきら」「ビジュ爆発」「えっ？全部イケメンすぎてやばすぎるんやけど ブルーの髪もめっちゃ似合ってるやん」「1枚目から優勝すぎ透明感えぐいゆせ」「青が似合うっ！」などの反響が寄せられている。
原作は、漫画・森永いと氏、原作・東ゆき氏による同名作。2023年10月にドラマが放送されると「全オタクの夢だ、最高」「キュンキュンが止まらない」など、女性を中心に多くの共感を集めた。第2弾となる今作では、設定も役名も職業も年齢も違う、前作とは異なる世界線のドラマを描く。
主人公・南愛衣（鈴木）は、アパレル商社の社長秘書として働く一方で、ブレーク中の年下イケメン俳優・氷室旬（八木）の推し活に励み、人生を謳歌（おうか）していた。そんなある日、突然社長が病に倒れてしまい、辞任せざるを得ない事態に…。混乱する愛衣にさらに追い打ちをかけるように、推しの旬が舞台降板という受け入れがたい事実が発覚！絶望感に駆られている中、新たに社長に就任したのは、まさかの最推し・旬だった（!?）。“推しが社長”という状況にうれしい反面、胸キュンしすぎて倒れそうになる愛衣だったが、それ以前に仕事に支障が出ないよう、自分がファンだとバレないよう必死になる。そんな愛衣に次第に惹かれていく旬だが、2人の仕事に、そして恋路に次々と問題が発生する（!?）。
