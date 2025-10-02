平子理沙、LAにバケーションホーム購入を報告「全て自分で部材やデザイン、家具や家電を揃えて」
モデルの平子理沙（54）が、2日までに自身のインスタグラムを更新。アメリカ・ロサンゼルスにバケーションホームを購入したことを報告し、自らの手でデザインやインテリアを整えている様子を明かした。
【写真】大きな“ラブブ”との2ショットを披露した平子理沙
平子は「一年ほど前、LAにバケーションホームを購入しました。ここ一年、ずーっとリノベーションのためにLAを行ったり来たりしています」と近況を告白。「工事や部材探しなどで毎日があっという間に過ぎていき、LAでのインスタの更新がなかなか出来ませんでした」と慌ただしい日々を振り返った。
続けて「インテリアデザインはわたしが大好きな趣味のひとつ。いつもヘトヘトになるけれど、全て自分で部材やデザイン、家具や家電を揃えて行くのは、本当に楽しいです」（原文ママ）とつづり、世界中のセレブや若者に人気の『ラブブ（LABUBU）』と一緒に写る写真を公開した。
コメント欄には、「白を基調としたお部屋に白いモフモフラブブ可愛いですね」「ルームツアー楽しみにしていまーす」「理沙さん、センス良いからお部屋もめちゃめちゃ素敵なんだろうなぁ」「挑戦している所も大好きです」「完成したら是非インスタにあげてくださいませ！」など、完成を待ち望む期待の声が相次いで寄せられている。
