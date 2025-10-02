10月1日、鈴木愛理がInstagramを更新した。

【写真】作中の“推し”の写真集を手にしたオフSHOTなども公開

10月8日深夜から放送スタートのドラマ NEXT『推しが上司になりまして フルスロットル』（テレビ東京系）で主演を務める鈴木。地上波での放送に先駆け、動画配信サービス「U-NEXT」では10月1日の夜9時より独占先行配信がスタートした。

この日の投稿で、鈴木はU-NEXTでの先行配信を告知しつつ、「前回から約2年、あっという間の月日でしたが またこうして推しの世界で生きれること、嬉しく思います」「今回は南愛衣として、推しとどうなっていくのか？！！」「#推し上司 で感想待ってます」などとコメント。

合わせて、作中で着用していると思われる衣装姿で笑顔を見せたり、役柄の社員証を持ったりしている写真を公開。また、自身が演じる南愛衣の“推し”である氷室旬（FANTASTICS from EXILE TRIBE・八木勇征）の写真集を手にした姿も披露していた。

この投稿に対し、ファンからは、「かわいすぎる」「素敵なスマイル」「とびっきりの笑顔を有難う」「最高！」「推し活あいりちゃんも可愛すぎます」などの反響が集まっていた。

『推しが上司になりまして フルスロットル』は、2023年10月に放送された前作とは異なる世界線で描かれるじれキュンラブコメディー。アパレル商社で社長秘書を務める主人公・南愛衣を鈴木が、愛衣の最推しで上司となる年下イケメン・氷室／高代旬役を八木が演じる。

画像出典：鈴木愛理オフィシャルInstagramより