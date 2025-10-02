スターバックス・コーポレーションと、サントリー食品インターナショナルは、ペットボトル入りコーヒーの新シリーズ「スターバックスMY RETREATキャラメルマキアート」を、全国の自動販売機限定で10月7日から発売する。スターバックスから自動販売機限定商品が登場するのは今回国内で初の取り組みとなる。

現在日本では210万台（2023年時点、サントリー食品インターナショナル株式会社推計）の自動販売機が稼働し、手軽に飲み物を購入できる場としてさまざまなシーンで消費者との接点になっている。

RTD（Ready To Drinkの略。ここではチルドカップやペットボトル、缶入りのそのまま飲めるコーヒー飲料を指す）飲料やパッケージドコーヒーを中心にブランド展開を担う、スターバックスのチャネルデベロップメント事業では、「カフェの外で、消費者にスターバックス体験を届けながら発展していく」という目的のもと、自動販売機を大きな成長機会と捉えている。ブランドに触れる機会を増やすとともに、思い思いの時間や場所でスターバックスのコーヒーを楽しめるよう、自動販売機限定のペットボトル入りコーヒーシリーズ「スターバックスMY RETREAT」を開発した。



「スターバックス MY RETREAT キャラメルマキアート」

中味の特長は、スターバックス厳選のコーヒーを使用し、香ばしく甘いキャラメルの風味と、コクを楽しめるようにこだわったミルクとの最適なバランスのキャラメルマキアートに仕上げた。とろけるようなキャラメルの優しい甘さとミルキー感で、疲れた心を優しく包み込むような味わいとなっている。キャラメルの甘い香りを引き立てるダークチョコレートのエクレアや、チョコレートでコーティングされたシュークリームとの組み合わせもおすすめとのこと。

パッケージの特長は、ブランドを象徴するグリーンのロゴを中央に配し、キャラメルのカラーをイメージした、心地よい気分が伝わるようなやわらかなグラデーションの色合いに仕上げた。また、キャラメルソースを表現したデザインを背景にあしらい、甘い贅沢感を表現している。

［小売価格］240円（税別）

［発売日］10月7日（火）

スターバックス コーヒー ジャパン＝https://www.starbucks.co.jp

サントリー食品インターナショナル＝https://www.suntory.co.jp/softdrink