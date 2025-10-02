ロッテリアが展開するハンバーガーショップ「ロッテリア」は、10月8日から期間限定で、「リラックマ」とコラボレーションしたロッテリアオリジナル「みんなでワクワク！！リラックマのまいにちキッズセット」を販売する。

ロッテリアは子ども向け商品として、様々な「キッズセット」を販売している。

今回は、来年4月のショートアニメ「リラックマ」の放送開始を記念して、リラックマが愛してやまない「ホットケーキのルーティーン」を描いた心温まるイラスト、「stay with me」シリーズを使用した「リラックマおもちゃ」が付いた、「みんなでワクワク！！リラックマのまいにちキッズセット」を用意した。

「みんなでワクワク！！リラックマのまいにちキッズセット」は、キッズセットメニュー（A：キッズチーズバーガーセット、B：キッズてりやきバーガーセット、C：チキンからあげっとセット、D：おてがるパンケーキセット）の注文が対象となる。

「リラックマおもちゃ」は、手紙を書いたり飾ったりできる「リラックマのテレビBOXつき おりがみレター」、シール遊びやだるま落としが楽しめる「リラックマのだいすきな ホットケーキだるま」、こまを回してすごろく遊びができる「リラックマのこまつき くるくるすごろく」の3種類から1種類を選べる。

ぜひこの機会に、ロッテリアの「キッズセット」を楽しんでほしい考え。



「リラックマのテレビBOXつきおりがみレター」

「リラックマのテレビBOXつきおりがみレター」（テレビBOX：約H13.5×W12.3×D1.4cm おりがみ：約H12×W12cm／7枚入り）は、リラックマが描かれた可愛らしいデザインのおりがみと、おりがみを入れることができるテレビ型BOXのセット。一部のおりがみは手紙を書いて、封筒の形に折ることができるので、家族や友達に渡してコミュニケーションを楽しむことができる。おりがみをテレビ型BOXに入れて飾ることもできるアイテムとなっている。



「リラックマのだいすきな ホットケーキだるま」

「リラックマのだいすきな ホットケーキだるま」（だるまおとし：約Φ3×H7.5cm シール：約H14.8×W21cm）は、シールを貼って、ホットケーキデザインのだるま落としを作ることができるセット。一番上のだるまを落とさずにハンマーでたたいていく、だるま落としを楽しめる。だるま落としのパーツとシール台紙の一部を使って、オリジナルゲーム「ぴったり！フライパンあそび」でも遊ぶことができる。



「リラックマのこまつき くるくるすごろく」

「リラックマのこまつき くるくるすごろく」（サイコロこま：約Φ6.5×H6.5cm あそびシート：約H21×W29.7cm）は、組み立て式のこまとあそびシートのセット。シート表面では、サイコロのイラストが描かれた「サイコロこま」を回して、すごろく遊びが楽しめる。あそびシート裏面でもオリジナルゲームで遊ぶことができるため、みんなで楽しく盛り上がることができるアイテムとなっている。

［小売価格］

A：キッズチーズバーガーセット：590円

B：キッズてりやきバーガーセット：610円

C：チキンからあげっとセット：490円

D：おてがるパンケーキセット：490円

（すべて税込）

［発売日］10月8日（水）

ロッテリア＝https://www.lotteria.jp