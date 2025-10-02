ロサンゼルス・ドジャース夫人会の公式Instagramは10月2日に投稿を更新。大谷翔平選手の妻・真美子さんが再び登場しました。ファンからは歓喜の声が上がっています。（サムネイル画像出典：ロサンゼルス・ドジャース夫人会公式Instagramより）

ロサンゼルス・ドジャース夫人会の公式Instagramは10月2日に投稿を更新。大谷翔平選手の妻・真美子さんの姿を披露しました。

「今日も真美子さん素敵」

「ワイルドカードシリーズ第2戦… 最後までやり遂げよう」と英語でつづり、写真を1枚載せています。選手たちの美人な妻が集合した姿です。真美子さんは前回の集合ショットと同じような位置にいて、ほほ笑みを見せています。

コメントでは、「可愛い奥様達」「真美子さん、笑顔が素敵」「今日も真美子夫人いるの嬉しい」「皆さんとてもお綺麗です」「今日も真美子さん素敵」「フリーマンの奥様　小顔すぎるだろwww」「わあ〜!!2日連チャン…真美子夫人だぁ〜」「真美子さん相変わらず素敵です」「真美子さん超〜綺麗!!」と、歓喜の声が続出しました。

前日にも真美子さん登場

1日にも妻らの大集合ショットを公開していた同アカウント。今回の写真より人数が多いです。次回の集合ショットにも真美子さんは登場するのか期待したいですね！
